Si è tenuta sabato 4 giugno la Cerimonia di premiazione del 47° Concorso Nazionale della Bontà "sant'Antonio di Padova", sull'incantevole sagrato della Basilica pontificia di sant'Antonio di Padova.

Da più di quarantanni l'Arciconfraternita è impegnata nell'Apostolato verso i giovani organizzando il Concorso nazionale rivolto a tutti gli allievi di ogni ordine e grado di lingua italiana ovunque residenti in Italia e nel mondo. Lo scopo è quello di cogliere le aspirazioni e i pensieri dei giovani, che saranno gli attori della società del futuro.

Per la sezione "disegno - Scuole Secondarie di Secondo Grado" vince la giovane andriese Marika Prastina della classe II B LA dell'Istituto Colasanto.

Il tema di questa edizione è stato il "Il mondo che vorrei. Racconta a Papa Francesco il futuro che immagini e per il quale vorresti impegnarti". Il Priore Leonardo Di Ascenzo: «L’invito ai giovani è quello di essere protagonisti già da oggi del loro domani, come ideatori e costruttori del Mondo nel quale desidereranno vivere».

Accompagnata dalla prof.ssa Elena Giorgio e dal prof. Giuseppe Colangelo, Marika ha ricevuto una borsa di studio, la statuetta di Sant'Antonio ed un tablet.

Di Marika dicono che è una vera leader positiva, figura di riferimento per la famiglia e gli amici. Vivace nella sua intuizione, fantasia e creatività artistica. Concretamente impegnata anche come animatrice, fa parte dell'associazione Artisti Andriesi e dell'ass. Giorgia Lomuscio. Il disegno premiato è di pregevolete fattura: realizzato egregiamente con la tecnica degli acquerelli, s'intitola "Futura" e vede una anziana signora con gli occhi chiusi che pensa al bene futuro accanto ad una figura più giovane che lo vede, questo futuro, realizzarsi nelle bellezze della natura e dell'armonia. «Il dipinto è stato ispirato - racconta Marika - pensando ai discorsi belli e costruttivi che faccio con mio nonno Matteo. Starei ore e ore a parlare con lui e lo faccio con grande entusiasmo perché sento che le vecchie generazioni che provengono da una vita sofferta economicamente e provata dalla guerra, non possono che insegnarci a saper costruire qualcosa di più e di bello per il futuro, che noi abbiamo sempre visto e vissuto roseo. Un giorno quando la professoressa di religione Elena Giorgio, nonché referente di questo concorso, ci ha invitato a partecipare, il mio primo pensiero è stato mettere in evidenza il mondo che vorrei, vivere e far vivere ai nostri successori…dunque ho preso una matita è ho iniziato a sognare.... Come un mosaico ho messo insieme un piccolo paradiso, a cui voglio credere e essere fiduciosa, ovviamente la matita su un foglio bianco rendeva l’idea, ma non metteva in risalto la bellezza paradisiaca a cui io aspiravo, perciò ho messo tra le mie mani i colori acquerelli più brillanti che avevo e ho dato vita a quello che sentivo e avevo dentro un esplosione di colori.

Grazie a mio nonno ho capito che il confronto generazionale è vitale e fondamentale per poter dare più spessore e continuità alla vita stessa, inoltre è importante ricordare che questo è il pensiero che spesso anche il nostro Papa Francesco evince nei suoi discorsi».

A Marika i complimenti della nostra redazione.