"Hitler nelle vite degli altri", lo spettacolo

Sabato 11 giugno alle ore 21:00, nel Chiostro del Seminario Vescovile, nuovo appuntamento con il teatro proposto dall'Associazione Myrabbasc, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Andria, la Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino e il Forum di Formazione all'impegno Sociale e Politico, con lo spettacolo di prosa Hitler nelle vite degli altri della compagnia La Luna nel Letto.

Lo spettacolo, scritto da Salvatore Marci e Luigi Tagliente, è un gioco tragicomico sul senso del potere e della responsabilità; una riflessione per gli spettatori e i cittadini di oggi sul tema della responsabilità individuale di fronte alla tragedia della storia. Un attore, tre storie, tre personaggi: un dottore, Theodor Morell; un cardinale, Rafael Merry del Val; un direttore d'orchestra, Gustav Kubizech. Tre vite che scorrono parallele tra il 1905 e il 1945. Tre uomini che non si sono mai incontrati ma che hanno in comune Adolf Hitler. Lo hanno conosciuto, sono stati catapultati nella Grande Storia e ne sono stati travolti. Ma se potessimo incontrarli oggi e chiedere loro:"Lo conoscevi, perché non hai fatto niente?", ci risponderebbero:"Cosa c'entro io con la politica!". Nulla, nessuno c'entra nulla. O forse no? Il dramma teatrale sta tutto qui: nella spietata verità che la storia siamo noi e che tutto dipende dal nostro non voltarci dall'altra parte per guardare altrove.

Andare a teatro è sempre un’emozione unica. Che siano i teatri con palchetti dorati e tende rosse o che sia all'interno della meravigliosa cornice di un chiostro come in questo caso, ciò che conta, è la relazione tra il palco e il pubblico. Un'emozione ogni volta unica ed irripetibile.



Info e prenotazioni: 3316029161

Ingresso: euro 10 - Ridotto under 30: euro 7

Porta ore 20.30 - Sipario ore 21.00

Trailer: https://vimeo.com/557518057