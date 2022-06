In un’atmosfera magica sul palco dell’Auditorium Monsignor Di Donna gli studenti della scuola media Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri mercoledì 8 giugno si sono esibiti nell’emozionante musical “Un mondo a colori”, frutto del prodotto finale del progetto PON "Imparare Facendo, stare bene imparando", caratterizzato da diversi moduli di canto, recitazione, coreografia e scenografia.

Il coro della scuola ha incantato il pubblico con una numerosa rassegna di brani. Sul palco “hanno danzato” la musica e il corpo di ballo, quest’ultimo impegnato in coreografie che hanno visto avvicendarsi cambi d’abito e di scena.

Un palco che ha visto in scena circa cento alunni, a celebrare una festa conclusiva, un tripudio di suoni che ha raccontato, insieme alle parole, il senso di un mondo a colori: fatto di pace, unione e integrazione.

Non sono mancati i messaggi di ringraziamento della dirigente Maria Teresa Natale per l’impegno profuso dagli insegnanti e dagli alunni, per il lavoro sinergico tra scuola e famiglie, per la meraviglia e l’emozione di un lavoro reso possibile da un forte spirito di squadra.

Lo spettacolo, curato in ogni minimo dettaglio, ha rappresentato il tentativo di contribuire alla sensibilizzazione e alla crescita degli studenti promuovendo la socializzazione e il rispetto, la comunicazione culturale e sonora, l’apprezzamento della bellezza dell’arte e in generale del tempo scuola oltre le attività previste in orario curricolare, negli ultimi due anni messo a dura prova dal freno della pandemia.