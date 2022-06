All'I.C. "Jannuzzi-Di Donna" una medaglia d'oro al Rally matematico transalpino

Quest'anno, dopo una pausa di 2 anni a causa della pandemia, è ripreso l'appuntamento per gli amanti della matematica all'I.C. "Jannuzzi-Di Donna": martedì 31 maggio 2022 si è disputata la finale del 29° "Rally Matematico Transalpino", gara internazionale per classi a cui hanno partecipato le finaliste della Regione Puglia iscritte alla competizione.



Anche la scuola "Jannuzzi-Di Donna" era presente con la classe 3F di scuola primaria per la categoria 3. A contendersi il titolo le migliori due classi finaliste di ogni categoria arrivate in finale. I docenti delle classi terze, quarte, quinte di scuola primaria e quelli di scuola secondaria di 1° grado hanno lavorato tutto l'anno per preparare gli studenti con attività di allenamento attraverso problemi "no-standard" alle gare preliminari sostenute a febbraio e aprile 2022 negli istituti di appartenenza. Gli allievi della 3F di Scuola primaria avevano ottenuto già in fase preliminare ottimi risultati arrivando in finale.



Gli alunni, guidati dalla loro insegnante Ippolita Termine, nonché referente del Rally presso la scuola di appartenenza, hanno sostenuto e superato la gara finale classificandosi al 1° posto. Una bella soddisfazione per la Dirigente dott.ssa Lilla Bruno, per la docente Ippolita Termine e per tutti i docenti dell' I.C. "Jannuzzi-Di Donna" che da anni ormai sostengono il tipo di metodologia proposto dal Rally con attività di cooperative learning, stimolando il ragionamento, la logica, la deduzione, soprattutto dopo il brutto periodo che ci stiamo lasciando alle spalle. Attraverso tali attività, gli alunni hanno capito che la matematica è qualcosa di più di una disciplina, perché aiuta ad affrontare situazioni di vita quotidiana, migliora l'autonomia nella gestione del piccolo gruppo e del tempo mettendo in campo le energie del singolo, confrontandosi, scambiando opinioni, facendo tentativi e proponendo varie strategie di risoluzione.

«Un ringraziamento va alla Dirigente dott.ssa Lilla Bruno che sostiene sempre le insegnanti nel loro lavoro, alle docenti di matematica che credono nella metodologia della didattica per problemi e alle famiglie, sempre attente ad ogni iniziativa didattica della scuola ed ancora alla prof.ssa di matematica dell'IPSIA "Archimede" di Barletta dott.ssa Andriani Maria Felicia, Coordinatrice Internazionale dell'ARMT».