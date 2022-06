Sindaca Bruno : «il 18 e 19 giugno una due giorni di festa. Tutti impegnati a far crescere la città»

Presentato il programma della due giorni, 18 e 19 giugno 2022 “Sport e Danza” e “Festival del 3 Nocelle" ieri mattina a palazzo di città.

«Vi ringraziamo per il Vostro impegno - ha detto il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, durante la conferenza stampa di presentazione della due giorni del 18 e 19 giugno 2022, rivolta alle associazioni coinvolte - augurandovi di continuare con slancio e proseguire quello che avete ereditato in termini di impegno. Anche se oggi questa città piange un' altro caro concittadino, vedo che ancora una volta è presente lo spirito migliore di Andria nelle iniziative legate allo sport, alla beneficenza, la solidarietà, la forma fisica, la promozione turistica ed enogastronomica. È bello che ci sia l'entusiasmo da parte di tanti settori della nostra Comunità. A lanciarsi in iniziative che la rendono viva, in iniziative che la qualifichino e sensibilizzino sempre di più al sapore della solidarietà. Quindi davvero sono contenta, tra l'altro di avere tante eccellenze nella nostra città, che è giusto vengano valorizzate il più possibile, a partire da noi concittadini. E poi, insomma, andare anche fuori Andria con il Tre Nocelle, che diventa sempre di più un richiamo estivo per tutti quanti noi e quindi sapere che riusciamo ad arrivare alla terza edizione dopo la pandemia in una maniera così organica, così ben strutturata, così davvero a braccetto con tante forze sane della città, non può che essere un motivo di orgoglio.

Quindi, davvero grazie a voi tutti. Andria in questo momento il nostro territorio, la Puglia in generale, ma il nostro territorio, il territorio della Bat e la zona di Castel del Monte, vivono anche un'attenzione molto molto particolare in questo tempo, dobbiamo essere bravi a canalizzarla, dobbiamo fare in modo che il triangolo tra la città, il borgo della salute di Montegrosso e Castel del Monte sia sempre di più percepito come un valore aggiunto per il visitatore. Viene nella nostra terra e ovviamente dobbiamo essere in grado di fornire servizi di qualità e dobbiamo essere in grado di far trovare una città attrattiva anche dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista proprio della solidarietà, dello sport come benessere. Tantissime sono le iniziative sportive che si stanno moltiplicando, così come si moltiplicano le iniziative per i giovani della nostra città, per fare in modo per essere sempre di più qui, soprattutto nel periodo estivo, piuttosto che andare continuamente fuori. Ce la stiamo cavando, insomma, ma davvero con l'aiuto di tutti, almeno per la parte politico amministrativa, ma il il grosso del lavoro lo fate voi con l'entusiasmo e con la capacità di mettervi in gioco. Grazie a tutti e che sia - conclude il Sindaco - una due giorni di festa e di comunità».

«Siamo contenti in generale – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia - di tutta l'iniziativa della due giorni , perché raggiunge un obiettivo che questa Amministrazione si era dato, quello di rimettere in moto la città. Questo significa che c'è stata una ripresa di fiducia nei confronti dell'Amministrazione. Come dico sempre e lo ripeto tutte le volte che ne avrò la possibilità, il compito delle Amministrazioni è quello di accompagnare i processi, ed abbiamo la necessità che questo territorio sia identificato con quella che è la nostra ricchezza, a cominciare da Castel del Monte».