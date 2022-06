Rally della Matematica Transalpino: bene anche la P.N. Vaccina

Anche per la Scuola statale di primo grado “P.N. Vaccina di Andria” sono stati registrati ottimi risultati nell’ambito della gara internazionale del Rally della Matematica Transalpino (RMT).

Come da tradizione, anche quest’anno gli alunni di tutte le classi della scuola Vaccina si sono confrontati nella risoluzione di problemi di matematica nell’ambito del Rally Matematico Transalpino. La gara si svolge in diversi paesi europei, tra cui Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera, organizzata dall’associazione “ARMT”, il cui obiettivo è “promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica, tramite un confronto tra classi, nonché contribuire alla formazione degli insegnanti e alla ricerca in didattica della matematica.”

La gara è rivolta alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado.

Una gara che permette agli alunni di risolvere problemi, ma anche di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico, di discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte, di sviluppare le capacità di lavorare in gruppo nel farsi carico di un’intera prova.

“Alle classi viene sottoposta una prova composta dai cinque ai sette problemi da risolvere in 50 minuti”- spiega la professoressa Alicino, referente per il Rally della Scuola Vaccina - “ I problemi hanno un diverso grado di difficoltà, e questo permette a tutti gli alunni di svolgere la propria parte nella formulazione della risposte, di cui è comunque responsabile la classe intera. Non si guarda solo alla correttezza delle risposte, ma anche al rigore dei passaggi e alla chiarezza delle spiegazioni fornite.”

L’organizzazione della prova prevede il superamento di quattro fasi: una di allenamento, una fase di istituto che prevede due prove una a febbraio e l’altra ad aprile, e una fase regionale a maggio o giugno a cui accedono le classi di una stessa regione che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle precedenti due prove.

È proprio in questa fase che tre delle classi della Scuola vaccina si sono distinte. In particolare per la categoria 7 la 2 G guidata dall’insegnante Maria Livrieri si è attestata al primo posto; per la categoria 8 la classe 3F guidata dall’insegnante Rosa Malcangi si è qualificata al primo posto, mentre al secondo posto per la stessa categoria la classe 3L preparata dall’insegnante Marianna Damascelli.

Un successo che corona gli sforzi degli alunni e di insegnanti, i quali hanno saputo far loro acquisire la capacità di collaborare in un lavoro di squadra, che non può prescindere dal sapersi ascoltare, perché le soluzioni più efficaci, quasi sempre, sono quelle costruite con la partecipazione di più menti.