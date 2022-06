"Gatti Randagi" il mediometraggio di Florinda Frisardi

Il mediometraggio di 30 minuti Gatti Randagi di Florinda Frisardi sarà presentato questo pomeriggio, 14 giugno alle ore 18.00, presso l'Officina San Domenico. Il progetto cinematografico in virtù del valore culturale, storico e scenografico vuole valorizzare la Città di Andria e le campagne limitrofe, interne al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove la regista Florinda Frisardi ha trascorso alcuni anni della sua infanzia, spesso al seguito del padre, Nicola Frisardi, per i suoi concerti e la sua direzione artistica del Festival Farinelli.



Gatti Randagi è un progetto studentesco, in quanto parte del curriculum accademico sia della regista Florinda Frisardi che della produttrice Daria Wichmann, attualmente in fase di pre-produzione: le riprese sono previste tra i mesi di giugno e luglio nella località di Andria e campagne limitrofe.

La trama. La dodicenne Elena passa una languida estate con i nonni nella campagna del Sud Italia. Circondata dalla noia, il suo unico sollievo è Chiara, una vicina di casa della sua età. Quando le due ragazzine salvano un gattino da un gruppo di ragazzi del posto, il loro rapporto inizia a cambiare, costringendo Elena ad affrontare la natura effimera della loro amicizia.

Gatti Randagi è direttamente ispirato ai ricordi d’infanzia della regista, un’infanzia trascorsa con i nonni nella campagna di Andria, in Puglia. Tornano alla mente numerose estati, lunghe, torride e permeate dalla sensazione che il tempo si fosse fermato. A quei tempi una giovane Florinda Frisardi provava noia per quelle infinite e immobili estati, scandite da lontani mormorii religiosi, e desiderava che le accadessero delle avventure. Eppure questo periodo della vita è rimasto per lei nella memoria in modo speciale, pieno di dettagli. Forse perché vi è senza dubbio qualcosa di misterioso negli anni tra l'infanzia e l'adolescenza; un tempo pieno di ambiguità e di possibilità, e non ancora confinato dalla visione degli adulti. Seguendo questa filosofia interpretativa, l’obiettivo del progetto è quello di esplorare questa prospettiva in modo accentuato, pur conservandone l’autenticità.



La realizzazione del progetto vede coinvolte numerose figure professionali provenienti sia dall’Italia, in particolare da Andria, che dall’estero, essendo la produzione legata all’Accademia di Cinema e Televisione di Berlino, la quale accoglie studenti e collaboratori esterni provenienti da tutto il mondo, come in questo caso da Germania, Francia, Canada, Cina, Regno Unito.

__________

Florinda Frisardi è una regista italo-giapponese, cresciuta in Austria. Dopo aver studiato cinema a Londra e New York, ha lavorato sul set e nel montaggio di film e programmi televisivi britannici.

Attualmente sta completando i suoi studi di Regia presso l’Accademia Tedesca di Cinema e Televisione a Berlino (DFFB) ed è titolare di una borsa di studio della German National Academic Foundation.

Con i suoi cortometraggi ha preso parte alle proiezioni in festival cinematografici di tutto il mondo, tra i quali Palm Springs Shortfest, Sapporo International Short Film Festival, Max Ophüls Preis, New Directors New Films Portugal, Giffoni.