Venerdì 17 giugno, con il patrocinio del Comune di Corato e di altre numerose realtà istituzionali del nostro territorio, è al via la XXII edizione del “Festival delle Murge”. Presso la Chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore, Duomo cittadino, alle ore 20:00, si terrà il concerto inaugurale: “I Grandi Interpreti”; in esecuzione musiche di C. Frank e R. Schumann eseguite dal quintetto “La Stravaganza”, composto dai musicisti Pierluigi Camicia (pianoforte), Alessandro Perpich (violino), Alessandro Fiore (violino), Paola Rubini (viola), Elia Ranieri (violoncello).

In calendario, nei concerti a seguire, si offre l'opportunità ai giovani e giovanissimi interpreti di essere protagonisti nella medesima kermesse musicale che vede coinvolti musicisti di fama internazionale. Infatti, grazie ad anni e anni di impegno formativo, l'Associazione Culturale La Stravaganza, con immenso orgoglio, è consapevole di essere stata fucina di fervida attività musicale, creando un humus, prima del tutto assente sul territorio, di sensibilità artistico-musicale, sia mediante gli oltre 400 concerti dal vivo, presentati al pubblico nei 22 anni di attività, sia – soprattutto - attraverso le funzioni formative dell'Accademia, incentrate sia sulla tecnica strumentale, ma ancor di più sull'esperienza esecutiva individuale ed orchestrale.

È da 22 anni che Paola Rubini dedica alla diffusione della musica tutte le sue energie, la sua esperienza formativa, la sua professionalità artistica. L'orchestra giovanile “Archetti stravaganti” ha riscosso plauso e riconoscimenti ad ogni pubblico spettacolo (a Corato ed in tournée) e si è aggiudicata il primo premio assoluto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

I primi allievi, ormai superata la soglia dei 20 anni, sono apprezzati musicisti laureati e laureandi in prestigiosi Conservatori Italiani ed in celebri Istituzioni formative internazionali.

Una commissione della rinomata Royal London Accademy, dopo rigorose prove strumentali (pre- covid), ha riconosciuto in tutti gli allievi esaminati un livello qualitativo altissimo, attribuendo all'Accademia il merito di essere una ''considerevole realtà di provincia '' per la formazione musicale.

Da sottolineare, sempre nel mese di Giugno, i concerti in tourneè:

Il 21 giugno, alle ore 17:00, il trio d’archi “La Stravaganza” celebrerà la Festa Europea della Musica, presso il Castel del Monte

Il 26 giugno, alle ore 18:00 a Bari presso il Porto – Terminal Crociere, si terrà la II Edizione del concerto “Cammina, cammina – le strade della fiaba”.