Sacro Cuore, una storia che dura 70 anni

“Con un cuore sempre giovane”: è il claim del porgramma delle celebrazioni in occasione del 70esimo anniversaario della comunità parrocchiale Sacro Cuore di Gesù che con la solennità liturgica, appena celebrata, giunge al culmine della festa che coinvolge la comunità parrocchiale.

La giornata di sabato 25 giugno, sarà contraddistinta dalla celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo, S.E. mons. Luigi Mansi, durante la quale verrà amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi ai nostri fratelli e sorelle ammalati.

«Al termine della celebrazione - commenta don Adriano Caricati - il vescovo benedirà la nuova statua della Madonna, frutto di una generosa donazione, che verrà collocata nella nuova aula liturgica, in via di completamento. Seguirà un momento di festa in oratorio con gli ammalati e poi, una serata in allegria con gli animatori dell’Oratorio.

Gli eventi di domenica 26 giugno partiranno dalla celebrazione eucaristica in via Galvani, angolo via E. Fermi, alle ore 19.00, durante la quale i giovani e gli adulti che hanno dato la loro disponibilità per il servizio educativo riceveranno il mandato della comunità e poi, dopo la processione lungo le strade del quartiere, avremo la possibilità di godere di una splendida serata di musica live, con Pietro Verna ed altri artisti di altissimo livello. Non mancheranno gli stand gastronomici e l’estrazione dei biglietti della lotteria parrocchiale, insieme al lancio della proposta dell’Oratorio con la comunicazione delle squadre. Siete tutti invitati a partecipare».