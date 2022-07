Donazioni al Calcit, segno della vicinanza del mondo della scuola e delle associazioni

«Continuano ad arrivare tante donazioni per l’attività nei confronti dei malati oncologici del Calcit. Questa è per noi una soddisfazione immensa per cui non possiamo che dire semplicemente grazie». Le parole sono quelle del Presidente dell’associazione andriese, il dottor Nicola Mariano, che da circa 40 anni aiuta i malati oncologici più bisognosi in azioni concrete. Sia attraverso elargizioni di denaro ma anche, soprattutto, grazie al progetto La Grande C, un progetto di assistenza totale dei pazienti oncologici grazie ad una fitta rete di professionisti ed enti sul territorio.



Le ultime due donazioni in ordine di tempo sono arrivate negli scorsi giorni e sono particolarmente significative come spiega Mariano: «Ringrazio di cuore l’Ins. Teresa Ardito che per il suo collocamento in pensione dalla sua professione di docente dell’istituto “Verdi-Cafaro”, ha pensato al Calcit ed alla sua attività per una donazione. Ringrazio altresì la past President del Rotary Club Castelli Svevi, Francesca Caterino Ieva, che per chiudere il suo anno rotariano ha voluto, anche in questo caso, farci omaggio di una somma di denaro importante per proseguire nel progetto de La Grande C. Queste ultime due donazione, assieme alle tante che stanno arrivando ed al 5x1000, ci permetterà di proseguire la nostra instancabile opera su tutti i fronti per l’assistenza ai malati oncologici».



Due donazioni che hanno il valore della testimonianza del lavoro svolto dal Calcit ma, soprattutto, del profondo legame tra l’associazione nata nel 1984 ed il mondo della scuola e dell’associazionismo andriese e non solo. Bene genera bene, un motto che prosegue nel tempo e che giunge ai tempi nostri con una spinta decisa verso il futuro.