Fervono i preparativi per l'avvio del corso “La ricerca del Benessere in un mondo che cambia”. Un altro momento di crescita, non solo da un punto di vista professionale, ma anche e soprattutto da un punto di vista personale.

Un per-corso di formazione pensato dal team di Centro Studi Psicologia delle Dinamiche Sistemico - Relazionali costituito da dott. Saverio Costantino, Psicologo della riabilitazione psichiatrica EPASSS e Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale, dott.ssa Marilù Liso, Medico Psichiatra della riabilitazione EPASSS, e Elena Lorusso, psicologa psicoterapeuta.

La Formazione è incontro, è benessere, è cura delle persone attraverso la cura dei contenuti e delle persone che li trasmettono.

Il corso nasce con l’intento di offrire ai professionisti, sanitari e non, un’opportunità di crescita e la scoperta di temi d’avanguardia multidisciplinari.

Sono 3 le giornate di formazione organizzate che impegneranno illustri relatori in incontri formativi originali e coinvolgenti.

Il primo incontro è previsto per il 24 Settembre 2022, intitolato “Quel “NIENTE” che cura: quanto siamo in grado di somministrare noi stessi”. Interverranno il dott. Saverio Costantino, il dott. Giuseppe Barrasso - Medico Psichiatra Direttore del DSM della ASL BT, la dott.ssa Marilù Liso ed infine la dott.ssa Elena Lorusso.

A seguire il 15 Ottobre 2022 l’incontro dal titolo “Nel viaggio verso il cambiamento. L’uso di tecniche di immaginazione guidata” in cui interverranno la dott.ssa Rosa Iannone - Psicologa Psicoterapeuta Funzionale, dott. Saverio Costantino, dott. Antonio Gallicchio - Mental Coach & Trainer | Mindfulness Instructor, Avv. Francesco Bruno - Presidente Fondazione Pugliese per le Neurodiversità.

Si chiude il corso il 05 Novembre 2022 con l’incontro su “Informare e Comunicare il benessere” in cui interverranno la dott.ssa Micaela Abbinante - Dirigente Responsabile ad interim UOSVD Formazione e Polo Universitario, il dott. Salvatore Giallongo - Assistente Sociale presso Direzione DSM ASL BT, la dott.ssa Claudia Bianchino - Ingegnera Biomedica e ricercatrice presso Università degli Studi di Milano, e il dott. Fabio Russo - Dottore in economia e commercio.

Il corso è patrocinato da ASL BT, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Della Provincia Barletta-Andria-Trani, dell’Ordine dei Farmacisti delle province di Bari e Barletta - Andria - Trani e SIF - Società Italiana di Psicoterapia Funzionale. E' altresì in convenzione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

L’evento è realizzato in sinergia anche con numerosi partner come Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, L’Albero della Vita, BCC Appolo-Lucana, AD MEDICAL, Associazione In Compagnia del Sorriso e Villa Carafa. In collaborazione con il dott. Gaspare Minervini, amministratore di Naturalia sas - Servizi di Consulenza Scientifica e Corsi di Formazione in Medicina Naturale.

Finalmente in presenza, presso il Future Center, sito a Barletta in via Marconi 39.

La partecipazione alle 3 giornate formative garantisce l’assegnazione di 30 crediti ECM.

Il corso è accreditato per: medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, educatori professionali, farmacisti, odontoiatri e fisioterapisti.

L'aggiornamento continuo rafforza le competenze, rafforza le conoscenze e intensifica i rapporti.

Per iscriversi o avere informazioni più dettagliate potete scrivere all’indirizzo psicoloriamo@gmail.com