Le sterpaglie e il piano regolatore

Capita che passi davanti al santuario della Madonna dei Miracoli e ti viene voglia di un saluto. Sbrigata la faccenda privata alzo gli occhi sulla impalcatura che riempie tutta la navata centrale della chiesa superiore e intravedo l’architetto Mauro Civita sui ponteggi. Era in restauro uno dei più bei controsoffitti a cassettoni dell’Italia centro-meridionale. “Architetto buongiorno”, saluto io. “Professore salga”, rispose lui. “Scenda lei, io soffro di vertigini”, faccio io. “Non sa cosa si perde”, chiuse lui mentre si avviava a scendere. Mi descrisse con entusiasmo il lavoro che stava facendo. Poi si allargò a qualche considerazione urbanistica sulla città che non favoriva l’accesso alle opere d’arte. Parlava da innamorato. Io lo guardai, lui mi guardò: “architetto, lo farebbe lei il piano regolatore per Andria? Qui serve uno che soprattutto ami la città”. E lui, che sapeva più di me come funzionavano le cose, disse: “a una condizione, senza vincolo di mandato”. Io intuii e allora ebbi un attimo di paura. Mi vennero a mente i fallimenti che il PRG aveva attraversato con le passate amministrazioni variamente colorate. Da incosciente risposi: “mi sta bene, però lei presenta subito una bozza delle intenzioni che il consiglio comunale trasformerà in atto deliberativo, onde evitare brutte sorprese”. Stretta di mano. “Faccio preparare la delibera”. Poi convinco la maggioranza e quindi il consiglio comunale. La delibera è approvata. Io mi alzo soddisfatto e attraverso il corridoio. Sento urlare al telefono. Era un dirigente del mio partito non consigliere comunale che stava convincendo l’architetto a rinunciare. E così fu. Con molto imbarazzo l’architetto mi telefona il giorno dopo per dirmi che gli dispiaceva moltissimo ma doveva rinunciare. Capii che quella era una patata bollente. Mi promisi tuttavia di insistere.

A Bari nel palazzo della Provincia incontro un architetto del team di Gregotti, un urbanista di fama mondiale. Aveva appena terminato un piano di recupero in un quartierone di Parigi. Sogno di averlo in Andria. Le illustro la situazione di Andria: “più che un piano regolatore mi serve un piano di recupero”. La ragazza ne parla con Gregotti, io le faccio avere un po' di carte. Gregotti fu suggestionato dalle considerazioni che man mano gli andavo facendo e alla fine accetta. Faccio preparare la delibera che mando a Milano e ricevo il placet dell’architetto. La delibera va in consiglio comunale e viene approvata con tanti elogi verso Gregotti.

Ma come si fa a spiegare che a volte il consiglio comunale non vale niente? Che a volte ti fanno fuori senza spiegarti il perché essendo stati tutti gli atti regolarmente approvati? Io suggerisco al nuovo sindaco di inviare subito le carte a Milano anche per far vedere che c’era continuità a livello amministrativo. No, mandiamo l’assessore a portare le carte. Capisco che c’è una pillola avvelenata. Va l’assessore e torna a mani vuote. Anche Gregotti rinuncia. I motivi non sono riuscito a saperli anche perché non so cosa gli mandarono a dire. Un architetto di levatura mondiale non può badare alle piccole esigenze di parte. Gregotti non veniva per soldi, veniva per dimostrare che anche al sud si potevano fare cose buone.

Si torna al vecchio sistema: vengono nominati 4 tecnici, uno per ogni partito accontentando anche l’opposizione missina. Perché i rappresentanti di partito anche se tecnici bravi? Nel consesso discuteranno del bene di Andria o degli interessi (politici) dei singoli partiti? Ad Andria ci voleva una visione unitaria, si incaricano tecnici chiamati a dividere più che unire. Litigano tra di loro al punto che uno deposita le carte dal notaio per manifestare il proprio dissenso. Lo capiremo quando il piano arriverà in consiglio comunale il giorno prima dello scioglimento. La sera precedente si fa il preconsiglio: carte zero, spiegheranno tutto i tecnici domani.

Andiamo al consiglio e io mi precipito alle carte. Niente, nemmeno uno straccio. Qualche cartuccella tanto per riempire un fascicolo. Vado dall’ingegnere che aveva portato le carte dal notaio: non so niente, chiedi al tecnico missino. Io non lo conosco e mi rifiuto di andarci. Vado invece dal vice capogruppo del PCI: non ne so niente, se la son vista i tecnici del partito. Detto in parole povere si è trattato all’insaputa del consiglio comunale. Comincio a confabulare con i consiglieri comunali sul da farsi mentre comincia l’assedio di coloro che non dovevano alzare la mano ma governavano il mondo: chi non vota stasera non entra in lista per il prossimo consiglio comunale.

Ecco comparire l’assessore regionale all’urbanistica: “se non lo approvate voi stasera lo farò approvare da un commissario ad acta”. Cioè non dice che farà approvare un piano regolatore, no, farà approvare quello. Capisco che la partita è persa. L’arroganza non salva la decenza. Il consiglio approva. Il coraggio chi non ce l’ha non se lo può dare. Anche il successivo consiglio, quello nato dalle ceneri di tangentopoli e che pure avrebbe potuto correggerlo dopo le osservazioni della regione, lo approva senza clamore. Io ebbi modo di parlarne anche a Trani. Mi dissero: “porta le carte che vediamo”. Portai le carte e mi dissero che erano difficili da leggere. Scesi e buttai tutto nel cassonetto. Vuolsi così colà dove si puote (ciò che si vuole) e più non dimandare.

Quindici anni dopo un autorevole tecnico andriese scrive su un giornale che il PRG non è stato ancora attuato e forse non è possibile attuarlo. Ancora oggi (1922) non è stato attuato. Il difetto grossolano che accompagna i progetti quando sono fatti a più mani è che non se ne capisce la logica. Per dirla in breve ci siamo trovati con un mega piano regolatore, dove dentro c’è di tutto e di più: meno l’interesse generale. Di conseguenza si va avanti a spizzico: una lottizzazione qui, una là, una licenza a te, una volumetria a quell’altro.

Intanto molte famiglie da anni pagano l’IMU senza poter esercitare il diritto di costruire, impedito da procedure e costi attuativi incredibili. Senza escludere il “regalo” di beccarsi senza preavviso un bel cambio di destinazione urbanistica. C’è l’albo pretorio, si dice: è vero! Ma può un cittadino, sempre preso da problemi quotidiani di famiglia e di lavoro, andare ogni giorno a chiedere….. cosa avete combinato oggi?

Fin qui l’attuale amministrazione non c’entra nulla. Tutta questa storia serve per approdare agli incendi delle sterpaglie. Non voglio giustificare nessuno, ma la politica è capire: non si possono tenere bloccati dei suoli e pretendere che il proprietario si impegni alla pulizia, specie se chiusi da assurde inferriate: bella figura faremo quando sarà inaugurata la nuova stazione Andria sud. E questo vale anche per il Parco della Murgia colmo solo di divieti. La coscienza è una entità complessa soprattutto per chi è abituato a dialogare con essa. Come dimenticare quanti cittadini andriesi si sono spaccati la schiena per produrre sulla Murgia pietrosa quel tanto di grano che ora ci manca? Come dimenticare i cantieri realizzati per aprire strade e fare siepi per rendere fruibile il nostro gioiello federiciano? A mio modesto avviso e anche di alcuni tecnici sensibili a queste problematiche, è tempo di porre rimedio ai danni che continua a produrre questo PRG. (per il parco ho già fatto riferimento in altre circostanze). È un PRG che è vissuto troppo per i difetti congeniti, incapace di generare un volto cittadino a misura d’uomo. Di questo ha avuto più cura a volte l’abusivo rispetto al “licenziato”. Mancano soprattutto gli spazi fondamentali per una moderna vita sociale.

Non ho la preparazione tecnica per indicare la strada da percorrere. Occorre oggi un atto d’amore verso la città che non è stato possibile nel passato: penso che un occhio privilegiato questa amministrazione deve rivolgere all’assetto urbanistico generale della città. Intanto se ci sono leggi o disposizioni che possano agevolare quello che di buono c’è negli attuali strumenti urbanistici si metta mano con coraggio e intelligenza: sarà il vero incentivo al rilancio dell’edilizia del popolo. Altro che bonus elargiti senza sapienza e senza un piano preciso: prendere dai poveri per dare ai ricchi. Ci sono oggi nuove norme da rispettare e nuovi bisogni da favorire. Si provveda a rendere possibile ogni intervento corretto e regolamentare, risparmiando al cittadino altri decenni d’attesa.

Tutto questo consentirà di avviare le consultazioni per il PUG, come ho saputo si chiama oggi lo strumento urbanistico, sperando abbia più fortuna del PRG, tenendo ben presente gli interessi generali e non già ancora quelli particolari. Lo spauracchio sempre immanente delle misure di salvaguardia ha fatto venire meno la speculazione fondiaria ed edilizia e questo è un positivo punto di partenza.

Coinvolgere i cittadini nel senso di apprezzarne ogni sano e disinteressato contributo, uscire dalle logiche partitiche per risolvere i problemi ambientali, culturali, storici, economici e sociali. Questo coinvolgimento può attrarre i cittadini di nuovo alla partecipazione condizionando anche la regione a rispondere rapidamente.

Signora sindaco, mi faccia coltivare un sogno che era già nelle mie dichiarazioni programmatiche in gran parte realizzato allora: prevedere per poi attuare un grande parco di opere pubbliche che faccia da traino al settore privato e da volano alla economia cittadina. A conclusione del mio breve mandato (febbraio 1988) proprio l’associazione degli architetti e ingegneri diede atto del “mutato clima” nella economia cittadina. (09.02.88): "in una fase come quella attuale caratterizzata da fermenti di volontà di crescita economica e culturale di gran parte della nostra società”

Questo può essere il vero segno che questa amministrazione può lasciare del suo passaggio e sarebbe fare la storia. Tutto il resto va prima o poi nel dimenticatoio.

Signor sindaco ci provi, eviti che i cittadini a torto o a ragione continuino solo a borbottare allontanandosi sempre di più dalla politica. Immagini che la nuova città sarà quella in cui vivranno i suoi figli.