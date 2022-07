Si laurea in Olanda in International Tourism Management con una tesi su Castel del Monte

Ancora Castel del Monte in un contesto internazionale: lo scorso 7 luglio, presso la NHL Stenden University of Applied Sciences di Leeuwardeen, in Olanda, il giovane studente tranese, 23 anni, Francesco Pio Venditti, si è laureato in International Tourism Management, corso di studi quadriennale, con una tesi su Castel del Monte dal titolo “How can the customer journey of a tourist be improved at Castel del Monte”, discussa in lingua inglese.

La ricerca è stata orientata verso un’azione volta a migliorare l’esperienza turistica legata a Castel del Monte, nell’ottica di un turismo internazionale. Il percorso di ricerca si è basato sull’indagine del monumento, bene di altissimo spessore sul piano storico e artistico, fondato su un’eco mediatica di grande valenza sul piano internazionale, nell’ottica di un’interazione con il fruitore rappresentato dal turista straniero. Questi è stato inquadrato non soltanto come estimatore del monumento, ma soprattutto come soggetto inserito in un contesto culturale di supporto avente peculiarità proprie, legate all’ambito territoriale di provenienza.

Il quadro culturale di partenza del turista olandese si fonda su coordinate specifiche che differiscono da quelle del turista italiano, nonché da quelle in possesso del fruitore cinese o tedesco o spagnolo. L’interazione profonda tra monumento e fruitore è la premessa imprescindibile per la costruzione del progetto di offerta turistica, per l’adeguamento del monumento alle attese, per l’intervento sulle specificità dello spazio di accoglienza e per la valorizzazione del territorio.

Il lavoro di ricerca è stato fondato sulla metodologia del qualitative research, volta ad indagare aspetti propri, differenti da quelli del quantitative research.

Esigenze di intervento sul percorso di visita, sul quadro facente da corollario al bene e sulle attese proprie del turista straniero sono tratti che mirano ad esaltare sempre più il valore del monumento e la sua unicità nel nostro territorio e nel panorama internazionale.

La costruzione di un efficace progetto turistico di successo non può discostarsi dal perno centrale di lavoro, rappresentato dall’indagine conoscitiva del modello culturale e ideologico del turista fruitore.

Nel corso della discussione della tesi, lo studente ha fatto emergere nell’aula dell’Università olandese di Leeuwardeen il fascino dello splendido monumento federiciano. Francesco Pio Venditti corona, con questo tassello, un iter di apertura alla cultura internazionale, forte di esperienze in Cina, in Spagna, in Germania e in Olanda, nel corso del quale ha sempre valorizzato le sue radici pugliesi.