Il monte Carmelo era un bellissimo promontorio che si affacciava sul mare Mediterraneo: era un giardino pieno di fiori e piante. Qui si recò a pregare il profeta Elia per chiedere la pioggia considerato che una lunga siccità stava riducendo in miseria il popolo palestinese. Ad un tratto vide comparire all’orizzonte una nuvoletta che si ingrossò sempre di più fino a scaricare un’abbondanza di acqua che rese di nuovo fertile quel terreno. Da allora quel monte fu frequentato da eremiti che si rifugiavano per pregare e dai tanti che avevano bisogno di un segno divino.

Alla fine degli anni sessanta frequentavo i comitati civici in piazza Catuma (passaggio preliminare prima di entrare in politica: allora si studiava e la selezione era dura) e feci amicizia con un giovane del Sacro Cuore che aveva la fissazione dei frutti di mare crudi. La prima volta mi invitò, poi ci andavamo quasi tutte le sere alla romana: 10 lire un canolicchio, 5 una lumaca di mare. Ne mangiavamo 4/5 a seconda degli spiccioli che avevamo in tasca. La pescheria era quella di via Porta Castello dove i frutti di mare erano freschi: i canolicchi si muovevano, le lumache respiravano.

Passò un po' di tempo, a casa mi dicevano che i frutti di mare, specie se crudi, facevano male. Ma erano buoni. Una sera chiesi al padrone della pescheria se non ci fosse pericolo nel mangiare i frutti di mare crudi. Non so se per interesse o vera devozione quel signore rispose: «I la Madonn du Carmn deffour crrò stè a fè?». Con questa espressione si sanciva il principio per cui i frutti di mare non erano sicuri, tutto era affidato alla bontà del soprannaturale. E ci indicò l’immagine della Madonna del Carmine dipinta su una lastra di zinco racchiusa in una cornice di legno, invitandoci a dire un’Ave Maria.

Realizzata verso la fine del Settecento, il vescovo del tempo concesse 40 giorni di indulgenza a chiunque dicesse, passando, una Salve Regina. Da quel quadro l’attuale via Ugo Bassi prese il nome di “strada della Madonna del Carmine”. Durante il mese di maggio tutta la gente dei dintorni si riuniva ogni sera davanti a quell’immagine per il rosario e alla festa del Carmine (16 luglio) un sacerdote della cattedrale celebrava messa. La data della festa è fissata dall’apparizione avuta dal fondatore dell’ordine carmelitano dove la Vergine del Carmelo gli consegnava lo scapolare (una specie di vestitino con l’immagine della Madonna del Carmine), indossato il quale si garantiva la protezione mariana.

Il giovane della pescheria ci raccontò che la mamma era molto devota della Madonna del Carmelo tanto che aveva due scapolari per tenerne uno sempre addosso (quando lavava l’altro). Secondo la tradizione popolare lo scapolare indossato in vita garantiva al fortunato il paradiso in caso di morte. Era insomma una specie di assicurazione sulla vita. Addirittura qualcuno l’appendeva alla porta di casa perché fosse assicurato il benessere agli abitanti della stessa. Inutilmente qualche sacerdote più accorto cercava di togliere dalla mente la storia del paradiso automatico spiegando, invece, che lo scapolare era un atto di devozione al quale si doveva accompagnare una vita cristiana secondo i comandamenti. Niente da fare: lo scapolare portato direttamente sul corpo dava un senso di sicurezza, tanto che persino i briganti usavano portare sotto il giubbotto di pelle l’abitino della Madonna: dava protezione persino dalle pallottole in caso di conflitto a fuoco. Mancando il giubbotto antiproiettile ci si arrangiava alla meglio.

Chi aveva capito bene il messaggio mariano era nonna Sabina, anche lei devotissima della Madonna del Carmine. Aveva saputo che presso il santuario c’era “La pia unione del suffragio”, un’associazione religiosa che aveva il compito di pregare per i defunti perché potessero andare presto in paradiso. Anche lei portava lo scapolare, ma lo indossava sopra i vestiti come atto di devozione e per invitare gli altri a fare lo stesso. L’associazione inculcava la preghiera per i defunti e ogni mercoledì si riuniva al santuario; nonna Sabina era la prima ad arrivare perché questo le consentiva la possibilità di recitare il rosario.

Ancora dopo la guerra la devozione alla Madonna del Carmine era molto diffusa. Lo è sempre stato ad Andria tanto che alla fine della peste del 1656 la diocesi chiese di riconoscerla come protettrice della città. L’autorizzazione fu negata da Roma e la città rispose intensificando la devozione, le processioni erano affollate tanto che qualche anno dopo il patrizio Flavio de Excelsis donò tutti i suoi averi all’ordine dei Carmelitani che costruirono il santuario che ancora oggi fa bella mostra di sé.

Un giorno nonna Sabina stava recandosi al santuario quando fu fermata da una donna sulla soglia della casa. Aveva visto passare quella vecchietta tante volte che ebbe l’idea di informarla che il padre era malato in casa da molto tempo ed era sempre più agitato: le chiedeva di pregare per lui. Sabina assicurò che l’avrebbe fatto avvisando la donna che il giorno dopo le avrebbe portato qualcosa che poteva risultare utile.

Il giorno dopo bussò alla porta e consegnò alla donna lo scapolare della Madonna pregando che il padre lo indossasse. Appena la signora vide l’immagine della Madonna la baciò e assicurò che lo avrebbe fatto indossare dal padre. E così fece. L’uomo morì un paio di settimane dopo. Una volta sepolto il padre, la signora si fece trovare di nuovo da nonna Sabina sulla soglia di casa. La vecchina non sapeva della morte e chiese alla figlia come stesse il padre. «Sta bene», rispose e raccontò che da quando aveva indossato lo scapolare il padre si era rasserenato e quando capì che era alla fine volle attorno a sé tutti i figli per salutarli e invitarli a indossare tutti lo scapolare benedetto. «Adesso sta bene sotto la protezione della Madonna», concluse la donna.

La sera è quel momento della vita in cui anche le anime tormentate ritrovano un po' di tranquillità, perché riaffiora la speranza che il domani possa essere migliore. La fede produce questa speranza, donarla agli altri è la forma più alta di carità. Nonna Sabina in questo era maestra.