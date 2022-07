L’imprenditore andriese Mario Mucci riceve il premio “Margherita d’Oro 2022 – Petali di Legalità”

«Esempio di imprenditore che ama la propria terra e non perde occasione di mostrare abnegazione e dedizione, affermando con convinzione che bisogna avere radici se si vogliono ali»: con questa motivazione ieri sera a Margherita di Savoia Mario Mucci ha ricevuto il premio “Margherita d’Oro 2022 - Petali di Legalità”. Con lui sono state premiate personalità del panorama regionale e nazionale che si sono distinte per il loro impegno nell’ambito della cultura, del sociale, dello sport, nella promozione del territorio e nella difesa della legalità.

Mario Mucci nasce ad Andria il 15 luglio del 1950 e sin da piccolo segue suo papà Giovanni per imparare l’arte della produzione di confetti, cioccolato e caramelle. All’età di sei anni, infatti, gli viene cucito su misura il primo camice per stare in azienda e percorrere le orme della famiglia. Da allora non smette di sperimentarsi. «La passione e l’amore sono i motori della mia vita - ha dichiarato l’imprenditore - sono emozionato e contento per aver ricevuto questo riconoscimento. Lo dedico alla mia famiglia e ai collaboratori. Che sia di buon auspicio per il nostro futuro».

Le personalità insignite del premio sono state individuate dal Comitato d’Onore formato dal sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, dal magistrato Antonio Diella, dalla presidente della Fondazione SECA di Trani, Isabella Ciccolella, dal direttore generale della Asl BAT, Tiziana Di Matteo, e dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Enrica Simonetti.