"Diventa un tiranno. Da Gheddafi ai dittatori di oggi": il libro di Antonio Losito

Sabato 23 luglio alle 19, Antonio Losito, autore televisivo per alcuni dei più importanti canali nazionali e del podcast Tyranny, presenterà il suo libro "Diventa un tiranno. Da Gheddafi ai dittatori di oggi, 10 lezioni per comandare il mondo". L’evento rientra tra gli appuntamenti del Festival della Disperazione e si terrà al Seminario vescovile.

In questa guida satirica di alcuni dei più grandi dittatori contemporanei, l'autore illustra, con tono spassoso ma in grado di sollevare riflessioni profonde, come nasce la tirannia e i motivi per cui è ancora così in auge in diversi Paesi del Mondo.

«Se pensate che i tiranni siano figure ormai tramontate dalla Storia, vi sbagliate di grosso – dichiara l’autore - anzi, oggi come oggi, stanno facendo da ponte tra il Novecento e Tik Tok. E, se in un biennio di Covid si sono moltiplicati più dei virologi, dimostrano di avere anche grandiosi progetti per il futuro».

A fronte di questo fenomeno globale, la penna di Antonio Losito, autore comico, offre un libro ironico che ha l’effetto di indurci a ridere a crepapelle e, allo stesso tempo, di ispirarci riflessioni profonde sul tempo che stiamo vivendo e sul futuro che ci attende.