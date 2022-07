La parrocchia di Sant'Agostino festeggia Sant'Anna: il programma

La comunità parrocchiale di Sant’Agostino si prepara a vivere tre giorni di preghiera e riflessione in vista della festa di Sant’Anna, madre della Beata Vergine Maria. Sant’Anna è invocata come protettrice delle gestanti e delle partorienti. Con suo marito San Gioacchino, quindi, rappresenta la coppia di nonni di Gesù. In occasione della memoria liturgica di Sant'Anna, Papa Francesco ha istituito la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che nel 2022 si celebra per il secondo anno.

«La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani - sottolinea il parroco di Sant'Agostino, don Vito Gaudioso - è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore, come dice la Bibbia, ha “saziato di giorni”. Celebriamola insieme e rendiamo grazie per il dono della vita; con l'intercessione della madre della Vergine Maria, invochiamo copiosa la benedizione di Dio per il dono di nuove nascite e per il parto sereno delle gestanti; chiediamo alla Madonna, madre della tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra».

Di seguito il programma:

23 luglio

Giornata di preghiera per i bambini mai nati

ore 6,30 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

ore 19,00 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

24 luglio

Giornata di preghiera per chiedere il dono di un figlio

ore 6,30 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

ore 7,30 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

ore 10,30 - Eucarestia

ore 19,00 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

25 luglio

Giornata di affidamento a Sant'Anna delle donne gestanti

Dopo ogni celebrazione eucaristica, iscrizione sul "libro della attese" di Sant'Anna

26 luglio festa di Sant'Anna

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Ringraziamento delle mamme dopo il parto

ore 6,30 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

ore 19,00 - Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant'Anna

Partecipazione e benedizione dei nonni con i propri nipotini

In serata, il giorno della festa di Sant'Anna, cena sensoriale con duetto musicale “I Will Touch You" nell’oratorio di Sant’Agostino (Beato Pier Giorgio Frassati). La cena sarà a cura della Cooperativa Sociale Sant’Agostino – Forno di comunità Sant’ Agostino.