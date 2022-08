Festa Patronale in onore dei Santi Patroni a Montegrosso dall’11 al 16 agosto

S. Maria Assunta e Sant’Isidoro vengono festeggiati a Montegrosso, dall’11 agosto al 16 agosto 2022 con manifestazioni folkloristiche e religiose. Questo il programma realizzato dal Comitato Festa Patronale Parrocchia S. Maria Assunta e S.Isidoro di Montegrosso con il Patrocinio del Comune di Andria.

Dall’11 al 13 Agosto

- ore 19,00: Triduo Solenne – guidato e commentato dal sac. Don Francesco Piciocco parroco della chiesa "sacre Stimmate" sul tema : “Con Maria artigianid i pace, con coraggio creatività e umiltà".

Domenica 14 Agosto

- ore 19.00: Celebrazione Eucaristica nel XXII Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale presieduta dal parroco Mons. Giuseppe Ruotolo.

- ore 21:00 Serata Musicale con canti e balli a cura dell'Associazione "La Piscara” con il Gruppo “SISTERS QUEENS”.

Lunedì 15 Agosto - Solennità dei Santi Patroni

- ore 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria;

- ore 19:00 S. Messa, a seguire, Processione dei Santi Patroni per le strade della Frazione.

- ore 21:30 Spettacolo Musicale con Enzo di Napoli canta Modugno e Place Orchestra.

Martedì 16 Agosto - Giornata di ringraziamento per gli ammalati e ricordo di quanti hanno sofferto e soffrono o sono deceduti per la pandemia e le tante guerre nel mondo;

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco;

- 20:30 Animazione e balli in piazza del Gruppo musicale MURGENSIS. Degustazione di prodotti locali in collaborazione con la Cooperativa Coloni di Montegrosso.

Quest’anno in obbedienza ai Vescovi non vi saranno fuochi d'artificio per rispettare i tanti morti per la pandemia e per quanti soffrono per le guerre in atto.