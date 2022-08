A pochi giorni dall'inizio della 26esima edizione del Festival Castel dei Mondi, fanno il loro ingresso in piazza Catuma due installazioni: «Dopo il pensatore dello scorso anno, sono comparse da poche ore due installazioni di Dario Agrimi: “Sofisma” e “Voli Pindarici”.

Un uomo anziano che riflette se spiccare dall'alto il salto, confidando in un’illusoria salvezza rappresentata da un secchio colmo d’acqua; poi una signora anziana che galleggia in una stanza aperta blocccata in un tempo casalingo, rassegnata ad un futuro incerto o sospesa in percorsi inesplorati - commenta la Sindaca Giovanna Bruno -.

Oggi, a distanza di 3 anni dall’inizio della pandemia, gli artisti devono misurarsi con un pubblico sempre più esigente e sempre più legato al fascino di proposte che devono incuriosire, stupire e stuzzicare. E infatti le prime reazioni di tanti passanti, di fronte alla nuova installazione artistica, sono state proprio di curiosità e meraviglia.

Prepariamoci a viaggiare in questa nuova edizione di arte, danza, poesia, teatro, suoni, luci. Lasciamoci incantare dal bello della cultura, poliedrica» ha concluso Giovanna Bruno.

L'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari: «Chi guarda le installazioni fa prima un passo indietro per la paura e lo stupore, sembra tutto così vero.

Poi guarda meglio, e ride un poco quando si accorge che è tutto una vivida finzione. Infine, semplicemente, si interroga.

E, mentre ogni spettatore si pone le proprie domande ed entra nell’opera, le sculture restano immobili tra l’istante in cui nulla è ancora accaduto e tutto può ancora accadere, in bilico sopra le molteplici possibilità di fuga e di salvezza della vita».