L’ultimo venerdì del mese di agosto ogni anno un ragazzino si arrampicava su una scala precaria (veramente la Madonna lo guardava) e cercava di pulire la lastra di zinco sulla quale era dipinta l’immagine della Madonna del pozzo. Sotto la scala c’erano gli adulti a dare indicazioni. Come si trovasse lì quella immagine in una finestra chiusa a pochi passi dalla chiesa dell’Altomare non era facile spiegarlo, qualche pia donna addirittura parlava di concorrenza sleale tra i devoti delle due Madonne. Infatti la storia delle due devozioni ha molti punti in comune.

In ambo i casi si parla di un pozzo pieno d’acqua nel quale all’epoca del rifugio in Puglia dei monaci basiliani era stata dipinta una immagine della Vergine con il bambino, devozione molto cara in Grecia e in oriente. Alcune di queste immagini sono state poi ritrovate, più o meno casualmente e quasi sempre in modo prodigioso. Una bambina cadde nel pozzo e si salvò perché una Signora che era giù la sorresse fino a quando, con lo stupore di tutti, fu riportata in superficie sana e salva. Fu recuperata anche l’immagine della Madonna (per la verità doveva essere santa Sofia: ma che importa, per noi diventò la Madonna dell’Altomare), in onore della quale gli andriesi costruirono intorno al pozzo una chiesa, offrendo in questo modo l’immagine alla devozione dei fedeli, che, a causa della fama dei miracoli, accorrevano da tutta la Puglia.

Molti anni dopo (1705, ultimo sabato di agosto) la Madonna andò in soccorso di un sacerdote di Capurso gravemente malato promettendo la guarigione in cambio della costruzione di una cappella vicino al pozzo indicato. Questa trattativa sarebbe avvenuta in sogno: anche i sogni fanno parte della vita. Il prete (don Tanzella) guarì e si accinse a mantenere la promessa ma per curiosità volle fare un sopralluogo nel pozzo che era nel terreno destinato alla chiesa. Così con il fratello e un amico scese con le difficoltà del tempo. La sorpresa c’era: una immagine della Vergine con il Figlio era dipinto sull’intonaco del pozzo. Stavano decidendo come portarla via quando si accorsero che l’immagine si stava sfogliando dal muro e la videro cadere tra le loro braccia. Con molta emozione la portarono in superficie esponendola al giubilo dei fedeli e andò poi ad abbellire la cappellina che don Tanzella fece costruire sul posto. La storia della Madonna del Pozzo di Capurso incrociò di nuovo quella di Andria quando poco prima che Ferdinando II, per poco ancora re delle due Sicilie, venne in Andria in visita al santuario della Madonna dei Miracoli (anche questa ritrovata miracolosamente) per consegnare alla Vergine una rosa d’oro come segno di gratitudine per la sua guarigione da una malattia, nella circostanza la regina madre fece una deviazione a Capurso per venerare la Madonna del pozzo di cui era molto devota. Queste circostanze portarono i fedeli di Capurso a venire in pellegrinaggio in Andria per pregare la Madonna dell’Altomare e tanti andriesi ricambiavano il pellegrinaggio a Capurso. Tuttavia proprio la devozione alla Madonna del pozzo si diffuse molto di più tanto che ci sono tante cappelle diffuse sul territorio pugliese a cominciare da Bisceglie, Trani, Corato fin giù al Salento.

Andria non ebbe una chiesa, ecco allora che all’inizio del novecento la famiglia Rella, proprietaria di quella graziosa palazzina stile liberty situata in via Libia (Pantanedd era chiamata quella zona), decise di allocare l’immagine della Madonna del pozzo all’interno dello spazio creatosi per la chiusura di una finestra. L’immagine (olio su lastra di zinco) per la verità si è deteriorata per mancanza di manutenzione al punto che ora non si vede più nulla. Ma ancora nel dopoguerra faceva bella mostra di sè e ogni anno alla vigilia dell’ultimo sabato di agosto (festa liturgica della Madonna del Pozzo) i fedeli si recavano sotto al palazzo per recitare il rosario a quindici poste (rosario intero) in attesa dello scampanio della cattedrale che indicava la partenza della statua della Madonna dei miracoli verso il santuario. Era il momento in cui si interrompeva tutto e i fedeli scappavano insieme a Porta sant’Andrea per accodarsi alla processione.

Questa recita del rosario “lungo” si verificava praticamente intorno a tutte le edicole sacre dedicate alla Madonna, soprattutto l’ultimo venerdi di agosto in attesa di accompagnare la Madonna in villeggiatura nella sua “casa” di campagna (nessun problema se quest’anno e l’anno scorso è andata in macchina da sola: è segno dei tempi. Vuol dire che preferisce avere le visite con tutte le precauzioni pandemiche). Solo però in via Libia ogni anno c’era una qualche discussione se quelle Ave Maria andassero alla Madonna forestiera o a quella andriese. Il parroco si sforzava di fare capire che la Madonna era una. Non sempre questa spiegazione veniva compresa.

Al vostro narratore viene in mente quello che accadeva nei pressi della chiesa delle Croci dove abitava da piccolo e dove vivevano una devota tutta dedita alla Madonna del Rosario e una alla Madonna dell’altomare. La prima con le offerte riuscì a realizzare nella chiesa un bellissimo altare di marmo con la statua della Madonna di Pompei da dove lei guidava la supplica alla Vergine sia a maggio che ad ottobre, la seconda si era dedicata a portare i fedeli ad Ortanova dove una certa Marietta nel nome della Madonna dell’Altomare (in onore della quale fece costruire una chiesa in quella cittadina) guariva o indovinava il futuro: "Devo trovare il moroso?" Chiedevano soprattutto le ragazze.. Le due devote della parrocchia delle Croci per poco non arrivavano alle mani per accaparrarsi i fedeli per il rosario della notte di fine agosto, eppure abitavano a 10 metri una dall’altra: ma il parroco non riusciva a convincerle a unirsi tutte insieme. Nell’attesa del passaggio della Madonna, poi, si formavano l rtidd: guai a chi capitava sotto. Era il tempo in cui tutti sapevano tutto (le malignità) di tutti.

Fu proprio durante la guerra che si cementò una vera solidarietà tra i due gruppi di devoti. Il pellegrinaggio tra Andria e Capurso e viceversa avveniva a piedi o con traini e durava qualche giorno per strade impervie. Non poche erano le occasioni che si facevano escoriazioni ai piedi e alle gambe, o si incontrava la pioggia o si prendevano infezioni varie per cui si aveva bisogno delle cure. E poi le acrobazie a scendere le scale della chiesa in ginocchio. Le case nella zona dell’Altomare non erano attrezzate per la ospitalità sia per gli spazi che per i servizi. Ma la gente recuperò un antico costume tutto andriese: l’accoglienza. Ai tempi di san Riccardo il primo miracolo fu per un forestiero, ospite dell’ospedale maschile che insieme a quello femminile era al lato della porta che per quel miracolo assunse l’appellativo di “santa”. Quei due ospedali erano appunto riservati ai viandanti, per gli andriesi erano in centro. Accogliere vuol dire aprire: la gente del quartiere apriva le proprie porte e metteva a disposizione la parte più intima della propria abitazione, coinvolgendo gli ospiti nella propria vita, offrendo loro anche quel minimo sostentamento che i poveri sempre mettono a disposizione degli altri. Le resistenze iniziali furono superate quando il parroco del tempo raccontò del viaggio di Maria e Giuseppe da Nazaret a Betlemme dove poi nacque il Figlio di Dio. Dove dormivano? Chi dava Loro da mangiare durante quel viaggio? I più poveri che avevano imparato da subito a spezzare il pane con gli altri. Ecco perché la salvezza è più facile per i poveri.

Ancora qualche decennio fa né la parrocchia né il comune avevano realizzato i bagni pubblici nei pressi del santuario. Soprattutto il martedì la chiesa era sempre piena per il via vai dei tanti fedeli. Se scappava il bisogno ai fedeli dove potevano andare? Si bussava alle porte degli abitanti chiedendo la cortesia di poter soddisfare le proprie esigenze. Allora nelle case non c’erano i bagni di oggi, bisognava arrangiarsi in qualche modo. Fortunato chi aveva un cortiletto o meglio un orticello. È il risvolto più bello della fede quando si fa accogliente, quando riconosce nell’altro il fratello. Non quello retorico senza senso: siamo tutti fratelli. Ma quello reale: abbiamo un Padre comune che un giorno ci chiederà: dove sono i tuoi “Abele”? E badate che probabilmente sarà l’unica domanda alla quale dobbiamo rispondere per avere la salvezza. È inutile preparare risposte di riserva.