Comunità parrocchiale di S. Agostino in festa

La comunità parrocchiale di S. Agostino si prepara a vivere giornate di preghiera e di festa in onore del Santo al quale la chiesa è intitolata. Il tema che fa da sfondo a questi giorni, ruota attorno alla celebre frase di Agostino: «La bellezza cresce in te nella misura in cui cresce l’Amore, perché la carità è bellezza dell’anima».

"Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione […]". Queste le parole ispirate di Paolo VI al termine del Concilio Vaticano II nel lontano 1965 - dichiara Don Vito Gaudioso, parroco di Sant'Agostino -. Anche papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013), facendo riferimento al De musica di Sant’Agostino secondo il quale «non amiamo se non ciò che è bello», ha seguito il magistero montiniano. Nella Laudato Si’ sono presenti i concetti di bellezza, amore e carità: l’enciclica chiede, infatti di ammirare la creazione, dono dell’Amore di Dio, per iniziare una conversione personale e comunitaria aperta, per «passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che “significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio”».

Di seguito il programma di eventi religiosi, culturali e di spettacolo.

26 Agosto. Memoria mensile della Madonna del Buon Consiglio

Ore 18.30: Preghiera del S. Rosario animato dall'Ass. della Madonna del Buon Consiglio;

Ore 19.00: Eucaristia;

Ore 20.00 e ore 21.00: "Passi e sguardi di Bellezza da Porta Santa a S. Agostino", percorso artistico- spirituale.

27 Agosto Festa di S. Monica. Giornata di preghiera per le famiglie e per il mondo educativo

Ore 18.30: S. Rosario;

Ore 19.00: Eucaristia presieduta dal nostro vescovo S. E. Mons. Luigi Mansi;

Ore 20.30: In piazza "Cena di comunità".

28 Agosto Solennità di S. Agostino

Ore 8.00: Eucaristia;

Ore 10.30: Eucaristia;

Ore 19.30: Eucaristia presieduta da don Giovanni Berti.

Ore 20.30: Festa in Piazza, percorso gastronomico e animazione col gruppo musicale “Colfischiosenza”.

29 Agosto

Ore 18.30: Workshop con don Giovanni Berti (vignettista) i ragazzi, i genitori e gli educatori.

1 Settembre

Ore 19.30: Concerto Pro Ucraina. Musiche antiche e moderne per chitarra e liuto con Tommaso Ieva e Daria Khramtsova.