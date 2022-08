Entra nel vivo la XXVI edizione del Festival Castel dei Mondi di Andria

Ritorna ai nastri di partenza la XXVI edizione del Festival Castel dei Mondi di Andria. La spiegazione dello slogan #nofear è anticipatamente fornita dal direttore artistico dell'Evento, Riccardo Carbutti: «La pandemia ha fatto emergere da sotto il tappeto tutte le criticità del sistema culturale del nostro Paese e soprattutto dello spettacolo dal vivo. L'esperienza inedita del lockdown ha ridisegnato i nostri modi di vivere, cancellato rapporti consolidati, aumentato l'insicurezza verso il futuro e lasciato ferite profonde nell'animo e nella mente. Il Teatro non si è sottratto a questo destino, anzi l'ha vissuto drammaticamente sulla propria pelle. Ora però, niente paura, e sforziamoci di ripensare una nuova relazione, più intima e proficua, con gli spettatori, meglio con i fruitori di una difficile e rinnovata fase culturale».

Particolarmente denso ed eterogeneo il programma di questa edizione, che si articola in ben 13 sezioni: Installazioni; Arte e Tecnologia; Teatro di Figura, CastedeiMondi Lab, Focus Puglia, Focus Toscana, Gli Anniversari, I Talk, La Danza, Il Teatro Nazionale, I maestri del Teatro Europeo; Residenza Abitare, Bonus Track ed altri Eventi Collaterali. Per Sante Levante, direttore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese – partner forte e storico del Festival e da anni, tra i primissimi Circuiti Multidisciplinari in Italia, «questa edizione di Castel dei Mondi è il simbolo della forza del Teatro che rinasce e la parola d'ordine è senza remore: ripartenza. Come Teatro Pubblico Pugliese siamo ben felici di essere ancora una volta al fianco della Città di Andria e della Regione Puglia per l'organizzazione di questo Evento che è al tempo stesso una sorta di percorso culturale virtuoso per la crescita a tutto tondo delle comunità coinvolte. Uno strumento nelle mani di performer e pubblico per elevare il pensiero e viaggiare verso mondi inediti che solo l'Arte può regalarci».

I biglietti e abbonamenti, ridotti validi per under 25 / over 65, della XXVI^ edizione del Festival Internazionale di Andria “Castel dei Mondi” 2022, sono reperibili presso la sede della Biglietteria I.A.T. Ufficio Turismo – Piazza Catuma, 16, Andria (BT):

– dal lunedì alla domenica, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Info: tel. 0883 290229 – https://casteldeimondi.com/info.aspx

Programma completo: www.casteldeimondi.com