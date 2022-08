Castel dei mondi: lo spettacolo è per tutti

Il cartellone della XXVI edizione di Castel dei Mondi ha il pregio di essere estremamente eterogeneo e variegato, soprattutto in vista della settimana clou, che propone numerosi appuntamenti di richiamo. Si comincia lunedi 29 a Palazzo Ducale (ore 21.30) con Nicola Conversano in “Soffio” di Luigi Pirandello. Può un soffio uccidere una persona? Ecco il dubbio che il protagonista si trova a dover dissipare, ponendo sul piatto conflitti non risolvibili ed umane contraddizioni tra la vita e la morte. Interrogativi che non mancheranno di coinvolgere anche il pubblico presente. Sempre lunedi proseguiranno senza sosta, per la sezione sperimentale, le performances de Gli Omini, con le loro indagini lampo e le interviste estemporanee tra i residenti del Quartiere San Valentino/ Monticelli; e l'Home Lab di Michele Sinisi ed i suoi 14 discepoli, impegnati nella costante ricerca di una ideale e vitale Casa Comune.

Ancora più nutrito il calendario di martedì 30. Si parte alle 20.30, presso il C.P.I.A. / Istituto Salvemini con una versione inedita di “Cenerentola”, offerta dallo Zaches Teatro.Una sorta di ricostruzione storica della vicenda di Cenerentola, che dalle versioni orali più antiche approda ai due format letterari più noti: quello dei Frateli Grimm e quello della Gatta Cenerentola di Basile. Da non perdere. Alle 21.30, presso L'Officina San Domenico, sarà il Team di Equilibrio Dinamico ad esibirsi in un suggestivo spettacolo dal titolo “Tutto nel segno di lei - at first glance”. Roberta Ferrara proverà a raccontare se e come un semplice sguardo può deviare completamente il corso di una vita. In definitiva: può un incontro essere in grado di modificare un'intera esistenza? Infine, alle ore 22, a Palazzo Ducale, andrà in scena una innovativa performance proposta da Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio: “Fuga dall'Egitto”. Trattasi di un autentico teatro documentario che trae ispirazione dalla diaspora egiziana post golpe militare del 2013, quando tanti intellettuali del Paese furono costretti ad un esilio doloroso e forzato.

«L'abbrivio di questa edizione del Festival – ricorda Francesco Fisfola, direttore di produzione della kermesse andriese – ci conforta e, al tempo stesso, ci stimola. Gli spettacoli in cartellone suscitano l'emotività del pubblico e questo per noi è essenziale. Perchè in fondo lo scopo del Teatro, inteso come contenitore e contenuto, è accompagnare all'emozione e, per quanto possibile, alla vertigine. Il fine ultimo della nostra programmazione non è semplicemente strappare biglietti, quanto piuttosto strappare certezze. Accompagnando il pubblico in una costante ricerca del limite umano che è la strada maestra per la consapevolezza di sé, degli altri e del mondo».