Castel dei Mondi, gli appuntamenti di domani, venerdì 2 settembre

Giornata ricca di appuntamenti con un avvio all'insegna della sperimentazione venerdì 2 settembre: nella sala 2 del Museo Diocesano, l'artista belga Ugo Dehaes terrà una lezione/spettacolo dal titolo “Simple Machines”. Tre le esibizioni in calendario (ore 17; ore 19.30; ore 22) per raccontare in maniera suggestiva la storia di un coreografo che cerca di farsi sostituire dalle macchine. Costruisce così un avveniristico esercito popolato da organismi meccanici, veri e propri piccoli robot, che, attraverso l'allenamento guidato e costante, assurgono alla fine al ruolo di artisti autonomi.

Sempre venerdì (ore 21.30), terzo ed ultimo appuntamento a Castel del Monte. Protagonista il Collettivo O/SPECIE con il lavoro “M/OTHER”, un progetto che mira a scardinare la rigida e tradizionale percezione della categoria materna come procreatrice di altri corpi, per assecondare l'idea di un atto fecondativo e generativo attraverso l'utero della mente.

A Palazzo Ducale (ore 21.30) si terrà invece l'epilogo del “Laboratorio Home”, condotto da Michele Sinisi. Trattasi di un'autentica produzione realizzata “sul campo” per un gruppo di 14 giovani attori che si ritrovano a vivere in una casa comune, intesa come spazio vitale da attraversare, da sognare, da immaginare e da desiderare, ma anche da salvaguardare e da preservare come retaggio di un esperienza condivisa.

In pre-serata (ore 19), sempre a Castel del Monte, un appuntamento assolutamente da non perdere. Gianni Forte, drammaturgo andriese di fama internazionale ed attuale co-direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia, incontra Arthur Nauzyciel, attore e regista, oltrechè direttore del Teatro Nazionale di Bretannia. Un incontro- confronto di un percorso “immaginato e disegnato” dal titolo “Sulle spalle dei maestri del teatro europeo”.

«Trattasi di una prima tappa – ricorda Riccardo Carbutti, direttore artistico della kermesse andriese - di forte impatto strategico. La prima stazione di una rotta internazionale che mira a stabilire delle connessioni privilegiate tra il Festival Internazionale Castel dei Mondi ed alcuni dei più alti protagonisti del Teatro Europeo. Un traguardo che ci inorgoglisce e di cui siamo particolarmente grati al maestro Gianni Forte».

Degno di menzione anche l'appuntamento nel Chiostro di San Francesco (ore 19) per una sessione dedicata al Premio Letterario “Francesco di Niccolo”. Un'occasione propizia per ricordare e valorizzare la figura di Francesco, poeta, saggista, filosofo, autore e giornalista, prematuramente venuto a mancare ai suoi cari ed all'intera comunità locale. A Francesco è stato di recente dedicato un Concorso di Poesia per le scuole secondarie di secondo grado della Citta di Andria.

Per concludere una giornata particolarmente intensa di appuntamenti, si segnala nell'Officina San Domenico per iniziativa del Teatro delle Bambole, “Edipo Corpo di Luna” secondo atto. Un interessante workshop di recitazione teatrale dedicato al Mito di Edipo, condotto da Andrea Cramarossa e tratto da “Edipo il Tiranno” di Friedrich Holderlin.