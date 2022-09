Al via ieri il primo di una serie di eventi inseriti nell'Autunno letterario (incontri tra le righe) che ha visto protagonista Alan Friedman, giornalista e autore statunitense, è stato corrispondente estero e commentatore per il “Financial Times” di Londra, l’“International Herald Tribune” e il “Wall Street Journal Europe”. Già editorialista del “Corriere della Sera” e che attualmente collabora con “La Stampa”. Friedman ha presentato nella sala Attimonelli "Il prezzo del Futuro".

Qual sarà il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le riforme di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E quali sono i rischi per l’economia dopo le elezioni del 25 settembre?

Nel suo ultimo libro, Alan Friedman traccia un ritratto vivido e profondo di un paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata. «L’Italia ha le abilità e i mezzi per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora deve dimostrare di volerlo davvero.

Il prezzo del futuro è una guida per evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di non ripetere gli stessi errori».

Alan Friedman affronta i temi di grande attualità cercando di esaminare l’economia italiana e interrogando la politica.

«Un momento sbagliato per buttare giù Draghi. Tanto populismo e poca competenza. Se gli italiani vogliono sostituire il più illustre statista, importante e capace primo ministro che l'Italia abbia avuto da decenni vedremo cosa succederà. Non vedo una soluzione facile e veloce sulla crisi energetica - continua Friedman -. La buona notizia è che ci sarà abbastanza energia per riscaldarci questo inverno, la cattiva è che se non arriveranno ristori dall'Europa molte piccole imprese saranno costrette a chiudere i battenti».