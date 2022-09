Job-shadowing: avvio insolito dell’anno scolastico alla scuola Vaccina

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca / devi augurarti che la strada sia lunga, / fertile in avventure e in esperienze”.

Al team Erasmus della scuola Vaccina piace immaginare così, con le parole del poeta greco Konstantinos Kavafis, il nuovo anno scolastico ormai alle porte che verrà inaugurato in modo del tutto inusuale, ma certamente entusiasmante, con la partenza per la Finlandia di cinque docenti capeggiati dalla dirigente Francesca Attimonelli.

«Domenica 4 settembre - spiega la prof.ssa Rosemary Scaringi -, infatti, prenderà forma il viaggio che per mesi la nostra fantasia ha immaginato, il nostro cuore ha agognato e la nostra volontà e perseveranza hanno reso possibile. Meta del viaggio è la remota e magica terra finlandese, con la sua natura incontaminata, distese di pini e abeti, scintillanti laghi estivi che in inverno si tramutano in piste per le motoslitte, con le sue renne e l’aurora boreale, ma anche una delle nazioni più avanzate e moderne del mondo, con una qualità della vita e sistema di istruzione molto elevati.

Ad ospitare la dirigente e i professori Di Ruvo R., Guglielmi A., Inchingolo R., Scaringi R. e Sciascia F. sarà una scuola di Järvenpää, già ospite della nostra scuola nello scorso anno scolastico e partner nel progetto Erasmus+ “Il tuo diritto/dovere di essere ecologista: scuole attive e sostenibili”, poco distante dalla capitale Helsinki. Per una settimana i docenti entreranno in contatto con la cultura e il sistema di istruzione finlandese, trascorreranno del tempo nelle classi e svolgendo attività laboratoriali all’aperto, a contatto con la natura, osservando e captando i segreti di quella che è definita la migliore didattica al mondo. Si interfacceranno con i colleghi stranieri con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le scuole del network Erasmus, di scambiare conoscenze, acquisire innovative strategie di insegnamento e valutazione, vivendo con loro una quotidianità tanto diversa e arricchente. Ancor più motivante sarà poter cogliere come la radicata coscienza ambientale dei finlandesi si attua nella vita quotidiana, tema centrale del progetto.

Questa opportunità di crescita personale e formazione professionale all’estero è una delle tante possibilità offerte dal progetto Erasmus+ e permette di attuare il bisogno di apprendimento continuo (lifelong learning) dei docenti, chiamati ad essere sempre al passo con i repentini cambiamenti della società, ma anche di dare un impulso internazionale alla nostra scuola e una dimensione europea alla nostra attività di insegnamento.

Non ci resta che augurarci buon viaggio e speriamo che una volpe, come raccontano le leggende lapponi, decida di sbattere la propria coda sulla coltre di neve producendo maestosi e scintillanti fuochi nel cielo per noi dando vita all’aurora boreale, che in finlandese appunto si chiama revontulet, “i fuochi della volpe”».