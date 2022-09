Prima del matrimonio? Nessuna gravidanza, per non compromettere l'onore della famiglia

Era il 20 luglio del 1969 il giorno in cui l’uomo mise piede sulla luna: da qualche mese due studenti dell’istituto d’arte, Michele e Isabella, avevano deciso di mettersi insieme. Si era ancora nella fase di un’idea romantica del fidanzamento: qualche bacio, qualche carezza rubata, qualche sguardo che faceva arrossire lei. E, poi, c’era tanto da raccontarsi, sognando. Appartenevano a due famiglie di piccoli agricoltori agiati ma tradizionalisti.

Dalla madre Isabella ricevette l’ordine tassativo per cui il fidanzato non le toccasse il corpo dall’ombelico in giù. La prima dote del matrimonio era l’integrità di lei, ne andava di mezzo l’onore della famiglia. E allora l’onore valeva. Ancora non si parlava di educazione sessuale in casa o a scuola, motivo per il quale la maggior parte delle ragazze credevano che bastasse un bacio per rimanere incinte.

Quel pomeriggio le famiglie erano presenti davanti ai pochi televisori in circolazione. I fidanzati insieme con loro. Le trasmissioni continuarono anche il giorno dopo e i due passarono la mattinata davanti alla tv a casa della ragazza. Questa volta, però, da soli perché gli altri erano al lavoro o affaccendati nelle altre stanze. Ma se Ruggero Orlando e Tito Stagno raccontavano la luna, i due fidanzati perseguivano altre scoperte sempre nel perimetro indicato dalla mamma.

Per questo nei giorni successivi vissero con il terrore. Isabella si confidava con le amiche e tutte erano incerte sul destino. “Ha toccato, non ha toccato?”. Una sola seppe dire che quegli indizi non erano sufficienti per una maternità: per rimanere incinte bisogna fare “u ciambott”, sentenziò. Nessuno capii il senso della frase e Isabella ingenua tornata a casa chiese spiegazioni alla mamma. E la mamma intuì e spiegò: «Attucc doue i attucc dè, nu uagnaun ousce i ieun crè e il gioco sfugge di mano». La ragazza non capì bene ma non ebbe il coraggio di chiedere altre spiegazioni e chiuse il discorso.

Intanto, proprio in quei mesi (erano cominciati dal 1968) nuovi fermenti libertari anche sul piano sessuale si notavano al punto che Famiglia Cristiana dovette prendere posizione e fu proprio il giornale cattolico a far capire che le procedure per la maternità erano diverse da quelle che le mamme avevano loro raccontato.

Da un mondo pulito e semplice, dove l’avventura matrimoniale si viveva con il sorriso sulle labbra aspettando la “festa”, si passava alla rottura di ogni regola. Persino il ballo si faceva in casa e se due ragazzi si stringevano un po' quando il disco suonava “Una rotonda sul mare” c’era sempre la mazza della scopa che interveniva per separare i due e costringerli a cambiare partner.

Il padre di lui aveva “na rocchie” di terra ed era abitudine andare a vendemmiare facendosi accompagnare da tutta la famiglia. Quell’anno a Michele venne l’idea di portare in campagna anche la fidanzata. «Nan s n parl proprie» - reagì la mamma di lei - Sabbell av’arrveie a u matrmonie ploita ploit». Invano i genitori di lui si offrirono come garanti della virtù della ragazza, niente da fare.

Anche la ragazza cercò di dire che era grande e sapeva badare a se stessa. «Tiue nan sé crrobb ià la tentaziaun», replicò la mamma. Alla fine decisero che in campagna sarebbe andata anche la mamma, in fin dei conti si trattava di dormire una sola notte, non importa se per lei sarebbe stata insonne. L’atmosfera è gioiosa: gli uomini a vendemmiare, le donne a raccogliere un po' di verdura e soprattutto i fichi.

A un certo momento la suocera disse a Isabella: «Voit ca sott a r scarp si fatt nu bell taccaun». La ragazza si rivolse alla mamma per chiedere cosa fosse “il taccone”, cercando di parlare in italiano. La mamma, fraintendendo, spiegò che erano due fichi appiattiti nell’essiccazione che si mangiavano a Natale con il frutto di mandorla in mezzo.

Intervenne allora la suocera spiegando che “u taccaun” sotto le scarpe si era formato quando era andata a raccogliere i fichi. Guardando in alto non si accorgeva che schiacciando i fichi secchi caduti per terra, questi si spiaccicavano sotto la suola delle scarpe (di qui il nome dato ai fichi secchi natalizi). La suocera diede lezione sui nomi dei fichi le cui varietà sono tante: da noi in particolare esistono il fico a chlomm, a vadarein, a la reggioin, a plign, a scorzamoir, d teit, ossia quello adatto per i fichi secchi (termine tecnico: fico “dottato”).

A questo punto si sfiorò l’incidente. Il fidanzato sentendo tutta quella discussione fece una battuta dicendo che lui conosceva solo il maschile e il femminile di quel frutto. La battuta un po’ volgare non sfuggì alla mamma di Isabella che replicò sprezzante: «A u post tiue puteiv nasce n’arv d foich».

Per fortuna la risata allontanò il rischio di un litigio dagli esiti imprevedibili. Il nonno approfittò del silenzio che seguì la risata per sentenziare: «Il matrimonio ià cumm u taccaun: ieun attaccot all’olt i mmezz u frutt (i figli) a dè u sapaur». «Però attenzioun - disse la mamma di Isabella - v’avitt appzzchè dop la chies naun proim»; «s naun facioit u ciambott”, aggiunse il nonno. E qui il giovanotto si riprese: «Isabella cadrà nelle mie braccia come un grappolo d’uva e io l’assaggerò lentamente». Toccò al nonno chiudere: «Ha capsciut u uagnaun».

L’esperienza in campagna fu tutto sommato positiva e incentivò la preparazione al matrimonio. Per il corredo non c’erano problemi: da tempo i genitori di entrambi avevano cominciato a comprare tutto quello che serviva per fare bella figura al momento dell’esposizione.

In effetti, il corredo era il vero status symbol della famiglia; su di esso si riversavano tutti i risparmi: il corredo doveva durare tutta la vita e Michele si vide rifilare una serie di mutandoni di lana, costati un botto, che mai avrebbe utilizzato perché subito fuori moda (questo inverno forse si ricorrerà ancora a loro, ndr).

Il rito più lungo e suggestivo riguardava l’abito da sposa che veniva realizzato in casa con la collaborazione della mamma e delle eventuali sorelle. Era un abito sul quale si lavorava di nascosto perché nessuno doveva vederlo prima delle nozze. Il bianco lo avevano scelto gli antichi romani proprio per sottolineare la purezza della fanciulla distinguendola dalla concubina.

E poi quella processione con parenti, amici e persone del quartiere per accompagnare la sposa in chiesa: la testimonianza pubblica di un atto d’amore che sarebbe durato tutta la vita. Dividersi comportava na brutta n-mnoit.

La prima notte di nozze era un appuntamento sperato ma anche temuto e comunque da vivere con gioia, godendo della sorpresa di un evento irripetibile, non sprecato banalmente. Il pranzo di nozze si svolgeva rigorosamente a mezzogiorno per consentire agli sposi di onorare l’impegno notturno con tranquilla serenità. Anche perché c’era l’esame del lenzuolo il giorno dopo, un esame crudele che poteva compromettere il resto della vita.

Passano gli anni e arriva lo scontro generazionale. Michele e Isabella hanno quattro figli. Solo la primogenita è femmina. Dire che Isabella si aspettava dalla figlia lo stesso comportamento suo era impossibile. La figlia disse alla mamma che tutto quello che riguardava la sua sfera intima era solo affare suo che avrebbe regolato se mai con il ragazzo.

Così nemmeno la prima notte di nozze rimase nei canoni: la festa fu di sera e nella notte un amico li accompagnò a Roma dove li attendeva l’aereo per il viaggio di nozze. E il gioco del lenzuolo? Ma quale lenzuolo! In tanti saltano la prima notte mettendosi a scartare i regali, a contare i soldi, a vedere le prime fotografie. A letto? Certamente, per dormire, non c’è più la curiosità.

E il novello marito perdette la possibilità di chiedere alla novella moglie: ti ha detto niente la mamma? Che era un esercizio del potere: non preoccuparti, ora ti insegno io, diceva l’ignorante. In realtà la natura era capace di fare tutto da sola. In frantumi è andato anche il momento più emozionante.

La mattina del matrimonio la mamma e le sorelle sposate (con la sarta) vestirono Isabella con l’abito bianco. Poi tutti fuori. Il primo a entrare fu il padre che vedendo la figlia tutta agghindata: «Wow!», esclamò per la gioia mentre una lacrima apparve sui volti di entrambi a segnare l’imminente distacco. «Wow! - esclamerà fra poco l’imminente marito mentre la scorge incedere solenne nel corridoio della chiesa tra gli invitati - non ti ho mai vista così bella».

Il romanticismo sottolineava l’inizio della vita delle sorprese alla scoperta del mondo, “attaccati” l’un l’altro con un vincolo che da quel momento insieme dovevano costruire. Adesso tutto finisce con le bomboniere.

Un tempo si concludeva con la cerimonia della luce. Alla fine della festa compariva su un tavolino un cero spento e due candele accese. I due sposi ognuno con la sua candela accendevano lo stesso cero: due luci si fondevano in una. Se subito dopo spegnevano le candele era segno di vita comune, se le lasciavano accese voleva dire che ognuno si lasciava una certa libertà.

“Accendete un sogno e lasciatelo bruciare in voi”. (William Shakespeare)