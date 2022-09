La denuncia Agricoltori esasperati: scende il prezzo del petrolio ma non quello del gasolio

Scende il prezzo al barile ma non accenna a diminuire quello in distribuzione: il costo del gasolio agricolo per le imprese del comparto a luglio ha toccato quota 1,50 euro al litro, ad agosto era sceso di pochi centesimi, ma ad oggi continua ad attestarsi attorno a 1,35-1,40