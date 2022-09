Il Lions Club Castel del Monte Host presenta: “Insieme nella natura”

La segnalazione Nuovo avvistamento di cinghiali in città: questione da affrontare prima che diventi emergenza

Avvistato questa notte in via Malpighi un branco di cinghiali. A segnalarlo una nostra lettrice. Si tratta della zona a ridosso del quartiere Monticelli, in cui sono presenti la parrocchia di San Giuseppe Artigiano e la Questura. L'avvistamento, purtroppo, non è