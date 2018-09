Giornate ecologiche alla "Guardiola"

Dal 2006 la Chiesa italiana celebra il tempo del Creato con la diffusione di un messaggio. Da quattro anni anche la Chiesa universale ha voluto fare propria questa celebrazione arricchita da una riflessione di papa Francesco.

Il messaggio di papa Francesco è incentrato sul tema dell’acqua e il messaggio della CEI “Coltivare l’alleanza con la terra”.

Diverse saranno le iniziative messe in campo dalla Chiesa di Andria in continuità con le attenzioni avute negli anni scorsi (discarica Tufarelle, emergenza tumori, incendi periodici dei nostri boschi, incuria e degrado ambientale…) orientati da due citazioni che orientano la nostra riflessione: “Il mondo creato, che ci è dato come dono buono, (è) affidato alla cura delle nostre mani, per custodirne l'abitabilità preziosa” e “Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte delle comunità”.

Alla luce di ciò ecco alcuni obiettivi prefissati:

- Avvicinare la comunità cristiana e i singoli cittadini alle tematiche della custodia del creato attraverso buone pratiche da sperimentare insieme;

- Creare un clima e di armonia che permetta ai partecipanti di vivere quanto viene affermato a parole;

- Estendere la riflessione e la preghiera all’intera comunità per comprendere e vivere il tema dell’anno non come proposta occasionale, bensì come stile e impegno ecclesiale.

Pertanto, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Ufficio per l’Ecumenismo, la Cooperativa S. Agostino, la Soc. Cooperativa Filomondo e Pax Christi, la Caritas diocesana organizza per le domeniche 23 e 30 settembre due giornate ecologiche presso La Guardiola.

La Guardiola è luogo simbolo della nostra Diocesi, che si appresta a diventare opera – segno per i giovani, e vogliamo sperimentare la capacità di prendersi cura dell’ambiente e degli ambienti in uno spirito di fraternità, capace di costruire comunità. È una buona occasione per far sperimentare ai nostri giovani e adulti azioni concrete.

Alcune informazioni utili per aderire all'iniziativa

Destinatari: giovani e adulti, provenienti dalle parrocchie o dalla società civile.

Quota di partecipazione: gratis. Adesioni entro il 16 settembre (per domenica 23) e il 23 settembre (per domenica 30). Partecipanti massimo 20 (i primi 20 iscritti).

Assicurazione: a carico della Caritas diocesana

Colazione e merenda: preparato dalla Cooperativa Filomondo

Pranzo: preparato dalla Cooperativa S. Agostino

Attrezzatura in loco. Portare quanto è necessario per rinfrescarsi dopo il lavoro.

Il programma

Ore 8.00 arrivi presso la Guardiola con i propri mezzi (potrebbe essere utilizzata la bici…) – colazione fast

Ore 8.30 indicazioni sulla giornata (lavoro – pause – pasto – riflessione – preghiera)

Ore 9.00 – 12.00 lavoro manuale

Ore 13.00 pranzo

Ore 14.00 riflessione sul Creato

Ore 15.00 – 17.00 lavoro manuale

Ore 18.00 celebrazione eucaristica

Per info e adesioni

3284517674; andriacaritas@libero.it

3282328124