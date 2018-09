Giornate europee del patrimonio, a Castel del Monte approda #CASTELGRAM

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 il Polo museale della Puglia aderisce alla ventisettesima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, coinvolgendo nella manifestazione l’intera rete museale e proponendo un ricco calendario di attività destinate a tutti i tipi di pubblico.

Visite guidate ed iniziative speciali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornate di sabato e domenica.

Aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro sono previste per la sera di sabato 22 settembre.

Tema scelto per l’edizione di quest’anno è L’arte di condividere, al fine di coinvolgere e mettere in rete le più diverse esperienze presenti sul territorio, nella prospettiva di una piena e integrata valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Se a Castel del Monte, luogo simbolo della Puglia federiciana, sarà presentato il contest fotografico #CASTELGRAM. Scatta e Invia: istantanea dal Castello, che ha coinvolto dallo scorso dicembre numerosi cittadini e visitatori rendendoli attori attivi nella promozione del sito, il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle ospiterà la compagnia Cantieri Teatrali Koreja con lo spettacolo I giorni del grano, laboratorio didattico-teatrale realizzato nella stanza del forno al pian terreno del Castello.

Al Museo Archeologico Nazionale di Altamura e al Museo Jatta di Ruvo di Puglia si parlerà di reperti, allestimenti ed esposizioni, cosa significa progettare una mostra, quali sono le motivazioni e le procedure di prestito nazionale ed internazionale. Nel complesso di S. Francesco della Scarpa a Bari, sede centrale del Polo museale della Puglia, sabato 22 settembre alle ore 20.30, Gaetano Simone terrà un concerto per violoncello solo con musiche di Johann Sebastian Bach e dello stesso musicista, mentre al Castello svevo si terrà la jam session di Kal dos Santos e l’esibizione del gruppo Toc Toc di Milano, quale evento finale della Arrastao de Yemanjà, corteo musicale e danzante in onore della divinità afro – brasiliana del mare.

Per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta nelle giornate del 22 e 23 settembre dal Polo museale della Puglia si rimanda alle piattaforme web predisposte per la diffusione degli eventi in ambito nazionale e internazionale, nonché ai riferimenti dei singoli luoghi della cultura:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_658240231.html#Puglia

http://www.europeanheritagedays.com/Country/Italy