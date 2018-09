"​Azione Cattolica, Passione per il Paese", se ne parla con il prof. Umberto Ronga

La storia dell’Azione cattolica è sempre stata storia di Passione per il Paese, per il Bene Comune e quindi per la Politica. Essa si è sempre spesa in maniera significativa, lungo tutta la sua storia, dentro le vicende che hanno segnato il percorso dell'Italia. Lo ha fatto in modi diversi, attraverso forme e strumenti differenti, su piani di impegno che sono variati a seconda del contesto ecclesiale, politico e culturale. Perché l’Azione cattolica si è sempre sentita chiamata a concorrere responsabilmente alla edificazione di una società più giusta, più solidale e più umana.



Oggi, ancora una volta, il particolare tempo sociale e politico in cui viviamo, invita l’Azione cattolica, come anche tutti i laici cattolici, a comprendere il nesso che intercorre tra la missione evangelizzatrice e l’impegno a cui essi sono chiamati sul piano politico, seppur in senso lato. Infatti, è indispensabile per il laicato cattolico contribuire alla costruzione del bene comune, calibrando il proprio modo di agire rispetto al contesto storico e individuando le forme più adeguate e le modalità più opportune con cui abitare il proprio tempo.

Da tali riflessioni, scaturisce l’incontro “Azione Cattolica, Passione per il Paese”, secondo appuntamento del percorso “Azione Cattolica, Passione Cattolica - da 110 anni una passione che attraversa le generazioni”, itinerario che sta conducendo l’Azione cattolica diocesana verso la ricorrenza dei centodieci anni dalla sua fondazione.

L’appuntamento “Azione Cattolica, Passione per il Paese” si svolgerà giovedì 20 settembre p.v., alle ore 19,30, presso l’Oratorio Salesiano (Corso Cavour n. 27 - Andria).

Interverrà il prof. Umberto Ronga, Costituzionalista, professore presso l‘Università di Napoli Federico II, componente dell’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet” e del Centro Studi della Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.