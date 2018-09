L'Unagraco Trani e la Guardia di Finanza di Andria festeggiano il patrono S. Matteo

L’Unagraco Trani in festa venerdì 21 settembre per solennizzare il patrono San Matteo. Per l'occasione la stessa organizza una tavola rotonda dal titolo: Nel solco di san Matteo, l'esattore delle tasse conquistato da Gesù con un "seguimi"

I temi affrontati durante la tavola rotonda che si terrà al chiostro San Francesco a partire dalle ore 15,30: "della solidarietà fiscale e della necessità di una morale di condivisione dei doveri fiscali del cittadino nel pagare le tasse". Ancora il dovere "del servizio alla collettività e del perseguimento del bene comune – Se riuscissimo ad uniformare il nostro comportamento a questi principi, potremmo contribuire a costruire una comunità senz'altro migliore".

A seguire, l’Unagraco Trani in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Andria parteciperanno alla celebrazione di una Santa Messa in onore di San Matteo patrono di banchieri, bancari, doganieri, finanzieri, cambiavalute, ragionieri, commercialisti, contabili ed esattori.

La celebrazione, presieduta da don Vito Gaudioso, si terrà alle ore 19,00 nella parrocchia S. Agostino di Andria

L’invito è esteso alla cittadinanza.