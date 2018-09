Epicycle della compagnia Circkvost apre la 22 esima edizione del festival Castel dei Mondi: due grandi archi metallici e all'interno otto acrobati, i Ciclonauti, guidati nella scena da una mini orchestra elettro-acustica inserita in una piccola sfera semovente.

Uno spettacolo ispirato a un famoso fumetto degli anni '50 incanta tutti gli spettatori in Largo Appiani. Con il linguaggio delle acrobazie i protagonisti hanno portato sulla scena i sentimenti personali. Assolutamente buonissima la prima.

Gli appuntamenti di oggi, sabato 22 settembre:



Oggi è previsto il grande ritorno del gruppo pisano de I sacchi di Sabbia con Massimiliano Civica che stravolgono i classici attualizzandoli e che porteranno in prima regionale Andromaca da Euripide (22 e 23 settembre, ore 21.30, Biblioteca Comunale di Andria). Prendendo spunto dal testo di Euripide esplorando i confini tra comico e tragico.



In programma però ci sono anche le seconde repliche di Tou.Play/ Vincenzo Losito con il sostegno di Equilibrio Dinamico in Incroci e storie (anche il 23 e 24 settembre, ore 19.30, centro storico di Andria, ingresso libero): una game experience pensata appositamente per il Festival; Epicycle dei francesi Cirkvost (ultima replica domenica 23 settembre, ore 21.30, largo Appiani, Andria, ingresso libero); e infine il gruppo Aldes in Questo lavoro sull’arancia di Marco Chenevier, ispirato al film cult Arancia Meccanica (seconda e ultima replica ore 21.30, Palazzo Ducale): uno spettacolo di teatro danza con un po’ di ironia che, attraverso delle trappole sornione, coinvolge lo spettatore a confrontarsi con lo spettacolo, spingendolo a fare delle scelte che determinano la prosecuzione dello spettacolo stesso. Lo spettatore entra in modo neutro e ne esce emotivamente coinvolto.

I biglietti e gli abbonamenti del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” 2018, sono reperibili presso la sede della segreteria allestita all'interno dello IAT Andria, Piazza Vittorio Emanuele II, 16 - dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

programma completo: www.casteldeimondi.com