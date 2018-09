Castel dei Mondi, oggi l'anteprima nazionale di “Sei Personaggi in cerca d'autore” di Michele Sinisi

Entra nel vivo la settimana del festival internazionale Castel dei Mondi con due speciali appuntamenti in programma oggi: l'anteprima nazionale di “Sei Personaggi in cerca d'autore” di Michele Sinisi e la prima regionale de “L'ultima Cena” di Riccardo Lanzarone/Cantieri Teatrali Koreja.

Per Michele Sinisi/Elsinor e i suoi Sei Personaggi in cerca d’autore, restituzione del classico pirandelliano derivante dallo studio condotto durante il laboratorio diretto da Michele Sinisi sul testo, capolavoro della storia della letteratura, sono previste due replice serali e un matinée. Lo spettacolo andrà in scena come matinée gratuito per le scuole il 25 settembre, mentre andrà in scena in serale per il pubblico del Festival il 25 e 26 settembre (ore 21.30, Officina San Domenico).

Altra prima regionale sarà quella de L’ultima Cena (25 settembre, ore 21.30, Palazzo Ducale) di Cantieri Tearali Koreja. Dopo Codice Nero, Riccardo Lanzarone presenta il secondo atto della Trilogia dell’Attesa, con il sostegno alla produzione del Festival Castel dei Mondi.

I biglietti e gli abbonamenti del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” 2018, sono reperibili presso la sede della segreteria allestita all'interno dello IAT Andria, Piazza Vittorio Emanuele II, 16 - dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

info: tel. 0883261605 – info@casteldeimondi.com casteldeimondi.com