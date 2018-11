Il Liceo ″C. Troya″ ospita Anna Oliverio Ferraris per parlare di adolescenza e relazioni

È un’iniziativa culturale e sociale innovativa, quella organizzata dal Liceo "Carlo Troya" con Anna Oliverio Ferraris per domani, 14 novembre: lo scopo è quello di stimolare il confronto e la discussione sulle problematiche relative all’adolescenza e in particolare alla relazione tra genitori e figli e insegnanti.

In mattinata con gli studenti e nel pomeriggio con docenti e genitori, la psicoterapeuta, psicologa e professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma, focalizzerà il suo intervento sugli adolescenti e le loro problematiche senza trascurare il rapporto con le famiglie.

Anna Oliviero Ferraris è stata membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. È autrice di saggi, di numerosi articoli scientifici e testi scolatici in cui affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell'educazione, della famiglia, della scuola, della formazione, della comunicazione in contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi media, delle dinamiche identitarie nella società contemporanea. Ha organizzato e partecipato in qualità di docente a corsi di formazione sui problemi della crescita, i nuovi media, il disadattamento, il bullismo, i fattori protettivi e il recupero, l'adolescenza, la devianza minorile, la pedofilia, l'adozione, la comunicazione in classe e in famiglia, rivolti a insegnanti, pediatri, psicologi, psicoterapeuti e associazioni di genitori. Tra i suoi titoli ricordiamo Tuo figlio e il sesso, Pronti per il mondo, Il cammino dell’adozione, Dai figli non si divorzia, La sindrome Lolita, Le domande dei bambini, Le età della mente (con Alberto Oliverio).

L'incontro vuole essere uno sforzo per la condivisione e l’ascolto in una comunità che si interroga per rispondere ai bisogni dei giovani e alle esigenze degli adulti.

Appuntamento alle 9.00 con gli studenti e alle 15.30 con genitori e docenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.