Domenica 25 novembre il centro storico si anima con una festa promossa dalla condotta Slow Food Castel del Monte. Un evento organizzato in collaborazione con il Comitato degli esercenti del Centro Storico di Andria che mette al centro il "burger" buono, pulito e giusto. Una giornata dedicata al panino di qualità nelle sue infinite varietà, nei suoi più differenti gusti e sapori, ma con particolare attenzione ai prodotti del territorio, privilegiando la filiera corta e valorizzando le piccole produzioni autoctone.

Dalla mattina fino a tarda sera, all’interno dei locali aderenti all’iniziativa, si svolgeranno i Laboratori del Gusto, Incontri con produttori, Forum tematici, degustazioni guidate con esperti del settore, al fine di offrire al consumatore nuovi strumenti per un approccio sempre più consapevole e responsabile al cibo.

Ogni locale aderente proporrà un proprio menù (burger e bevanda) realizzato esclusivamente per la manifestazione. Il menù sarà offerto ad un “giusto” prezzo, conciliando l’esigenza di riconoscere un adeguato valore al prodotto e al lavoro di tutti gli operatori con la necessità di rendere accessibile l’evento al maggior numero possibile di cittadini e consumatori.

Tra gli obiettivi della manifestazione, come spiega il fiduciario della condotta Slow Food Castel del Monte, Vincenzo Milano, vi è «la volontà di coinvolgere un ampio numero di operatori del settore, di creare scambio e alimentare nuove sinergie, di valorizzare il territorio ed il quartiere storico che più di ogni altro rappresenta l’identità di una comunità e le sue tradizioni, di includere ed accogliere in questa comunità chiunque chieda di farne parte. Nel ricco programma di eventi anche una rappresentazione teatrale "Esercizi teatrali in atto unico" a cura dell'ass. Il Nocciolo e "Pane, amore e Zighinì" a cura della comunità Migrantesliberi. Progetti sociali e culturali accomunati dall'amore per il buono, pulito e giusto. L'evento di domenica 25 è realizzato in perfetta sintonia , in perfetta sintonia con il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini: la parola "buono" deve tornare a descrivere un cibo che corrisponde a una cultura, riconosciuto da un palato educato e un cervello informato».

Create il vostro itinerario del gusto e prenotate contattando direttamente i ristoratori o i locali aderenti. Cliccando sul seguente link avrete accesso al ricco programma di attività e menù proposti: slow-burger-day-2018