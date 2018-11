La misericordia in sinergia con l’associazione culturale IdeAmo, presentano due incontri di informazione rivolti a tutti i papà e le mamme della comunità andriese.

“Mangiare, apprendere, ascoltare” è il titolo degli appuntamenti finalizzati all'approfondimento e alla discussione sulle abitudini dei bambini, gestite quotidianamente e migliorabili attraverso la valorizzazione del rapporto scuola - famiglia, nonché il confronto su tutte le esperienze che i piccoli vivono tra i banchi di scuola.

L’Istituzione scolastica occupa un posto di primaria importanza, e’ il luogo fondamentale di formazione, di crescita ed acquisizione di varie abitudini che devono essere necessariamente gestite con la famiglia, per una crescita morale, culturale e sociale dei bambini.

Gli appuntamenti saranno tenuti presso la casa della Misericordia in viale Istria 16, ad Andria, il 24 novembre e il 1 dicembre alla presenza dell’avvocato Paola Albo che interverrà sulle tematiche relative all’ascolto dei minori in ambito di separazione e divorzio. Interverranno altresì la dottoressa Luigia Sellitri per parlare delle abitudini alimentari dei bambini, la dottoressa Erika Maria Diomede per approfondimenti sull'ascolto attivo e la dottoressa Annamaria Tesse per valorizzare e permettere a tutti di conoscere la rilevanza della figura del pedagogista clinico.

La cittadinanza è invitata.