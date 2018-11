Il sen. Jannuzzi amava dire: “ho Andria scolpita nel cuore”. Vero questo quando era in vita, sicuramente lo è anche dopo la sua morte: di là egli segue tutti gli eventi della sua città e soprattutto dei suoi uomini.

Il 23 aprile del 2014 era intento a chiacchierare con san Riccardo che veniva festeggiato quel giorno quando ebbe la notizia della morte del sen. Riccardo Dicorato. Era questa una persona che egli voleva incontrare da tempo e pensò che quella poteva essere l’occasione giusta per chiarire alcuni aspetti della vita politica andriese. Chiese il permesso a san Pietro per uscire nell’anticamera dove stazionavano le anime appena morte in attesa di giudizio. In via del tutto eccezionale, dato che era difficile rispondere alle argomentazioni del personaggio, san Pietro acconsentì pregando di fare presto. Appena uscito fuori Riccardo Dicorato lo vide e tremante gli si buttò addosso abbracciandolo.

Ho paura del giudizio. Tu che ci sei passato dimmi quali sono le domande a cui bisogna rispondere?

Tu che dici io ho amato gli altri?

Non sono io che posso giudicare. Tuttavia penso che, sia pure a modo tuo, ti sei battuto per il progresso dei più deboli per creare una società più giusta. E quello era amore.

Questo mi tranquillizza. Tu sei sempre comprensivo con gli avversari.

Beh! Il rispetto degli altri è una forma d’amore. La giustizia astratta non esiste, va calata nelle condizioni concrete e lì si trova una giustizia formale e una sostanziale.





Ti riferisci alla sentenza per le sorelle Porro? Devo ammettere che lì fosti grande: gli accusati erano tutti comunisti, potevi anche accusare il partito del PCI e invece non lo facesti.

È vero, Riccardo, far condannare il PCI sarebbe stato un gioco da ragazzi. Ma che sarebbe successo il giorno dopo? Con gli animi agitati che c’erano ci sarebbero stati altri tumulti e forse altri morti. Allora io capii che non si tradiva la verità se sminuivo la responsabilità del partito facendo condannare solo i responsabili dell’eccidio. Fu un atto di amore verso la città. Lo capì anche l’on. Sforza che difendeva gli accusati e mi diede una mano in questa direzione. Lo capirono i giudici che accolsero la nostra impostazione. Insomma in un momento di buio totale fummo avvolti da una luce che salvò la città e fece cominciare il dialogo tra le forze politiche avverse.





Hai ragione, abbiamo continuato a combatterci anche duramente però non è mai mancato il rispetto tra le persone, e verso di te abbiamo sempre avuto una stima incondizionata.

È vero, tranne una volta quando volevate costringermi a girare in mutande intorno a piazza Catuma.

Hai ragione, quello fu un errore madornale. Però tu sai che tra noi c’erano persone che non avevano studiato e quindi usavano il linguaggio della plebe. Ma erano in buona fede e tu lo capisti. In quel caso devo riconoscere che ci desti una lezione invitando a cena il responsabile, come se nulla fosse successo.

Io invitai a cena l’andriese non l’amministratore comunista e io gli andriesi li avevo tutti nel cuore, indipendentemente dalle loro ragioni politiche. Lo giurai quando fui eletto al Senato: sarò il senatore di tutti e credo di aver mantenuto la parola.





Le devo dare atto che così fu fino all’ultimo. Non ho mai scordato quando durante la nevicata del 1956 facesti arrivare subito i viveri e li facesti distribuire a tutti. Quella fu una grande opera di carità, spero che il Giudice ne abbia tenuto conto.

Sicuramente, se sto qui a parlare con te è perché qui mi trattano con qualche riguardo.

Beh! La tua generosità è notoria ancora oggi sulla terra, come dimenticare che mandavi le sigarette e i timballetti anche agli scrutatori comunisti nei seggi elettorali.

Eppure mi sentii male quando un paio di ragazzotti fecero la cresta sulle sigarette.





Hai ragione, tu aiutavi tutti e anche con generosità: potevano chiedere un aiuto e tu li avresti aiutati sicuramente.

È vero, ho cercato di farlo con tutti, dissanguando anche il patrimonio di famiglia. Chissà cosa avranno pensato i miei figli quando hanno saputo che ho venduto le mie terre per pagare le spese della campagna elettorale o per aiutare a creare la piccola proprietà contadina. Spero che mi abbiano capito: io avevo sposato Andria: tutto dovevo alla città perché da essa ho sempre avuto l’onore di rappresentarla. Allora nella lotta politica non c’è mai stata insofferenza verso l’altra parte perché l’obiettivo era quello di raggiungere un equilibrio più avanzato della società nel suo insieme.

Bei tempi quelli, quando la politica si faceva con passione. C’era in mezzo a noi qualche mascalzone (Jannuzzi lo fermò: qui queste parole non si usano. Mascalzone ho detto, replicò Dicorato, sulla terra avrei usato altri termini) ma noi riuscivamo a emarginarlo. Ora sulla terra non si capisce più nulla, ognuno pensa a fare i fatti suoi. Abbiamo ad esempio lottato insieme perchè la questione meridionale diventasse questione nazionale. E tante vittorie abbiamo ottenuto insieme.

Lo so bene. Qui sappiamo tutto di tutti. Noi, come uomini, siamo stati fortunati. Abbiamo vissuto dopo la guerra, abbiamo combattuto contro la miseria. E’ nei momenti di crisi che l’uomo da il meglio di se. Ora stanno scialacquando tutto il patrimonio di umanità che noi abbiamo messo insieme. Per rimanere nel campo della politica noi ci combattevamo ma ci rispettavamo ora si odiano e questo non fa bene. Ora invece si insultano continuamente. Che volgarità!





Che vuoi fare, caro senatore, son venuti meno gli ideali. Adesso si combattono per il potere e per raggiungerlo devono additare gli altri come nemici.

Anche tu, Caro Riccardo, non sei stato esente da questo comportamento. Assicurasti una volta che mi avresti chiesto scusa e non lo hai fatto. Ti ricordi quando mi combattesti per gli elenchi anagrafici? Solo in Andria riuscimmo a inserire negli elenchi quasi ventimila donne agricole e tu dicevi che non era giusto. Invece lo era perché le nostre donne erano, si casalinghe, però aiutavano i mariti nei momenti di emergenza, tipo la raccolta del prodotto, ma nello stesso tempo ogni giorno pulivano gli arnesi di lavoro, i vestiti sporchi di terra, vendevano davanti alle case i pochi prodotti della loro terra. Era giusto che avessero il sussidio.

Hai ragione, caro senatore, noi lo abbiamo capito troppo tardi e per essere tardi non potevamo rimangiarci la parola.

Vabbè, conclusero insieme Jannuzzi e Dicorato: “quelli furono anni di contrapposizione e lotte dure ma non venne mai meno il reciproco rispetto e il dialogo, anche acceso perché avevamo sempre il senso complessivo e generale della società e della comunità”.

Jannuzzi lo tranquillizzò: “non preoccuparti, il Giudice sa già tutto e quindi non fa domande. E poi qui è molto più semplice perché l’unico elemento di giudizio è l’amore. Quanto hai amato gli altri? È questa la misura in base alla quale si decidono i posti: hai amato molto? Ci sono i posti davanti. Man mano che decresce l’amore vai sempre più dietro fino ad arrivare in fondo, dove non si vede niente: quello è l’inferno.

A questo punto il colloquio si interruppe perché Jannuzzi fu richiamato all’interno essendo scaduto il permesso. Allontanandosi disse a Riccardo: "sta tranquillo, riprenderemo il discorso. E Riccardo sorrise speranzoso. Con Jannuzzi le parole avevano sempre un valor"e.

Ndr: chissà quante sorprese troveremo di là.

Jannuzzi Onofrio nel 1944 fu nominato sindaco di Andria dal comitato di liberazione, carica che ricoprì di nuovo, eletto, dal 1952 al 1956 . Eletto senatore nel 1948 fu rieletto in tutte le tornate successive fino al 1969 quando morì.

Riccardo Dicorato fu eletto deputato nella ottava legislatura e senatore nella nona. Fu sindaco di Andria nel 1965.

Anche di loro è giusto fare memoria.