Nella giornata di ieri alcuni alunni della Vaccina sono diventati “Ciceroni” per un giorno grazie alle Mattinate FAI d’Inverno.

Accompagnati dalla Prof.ssa Addolorata Guglielmi il percorso prevedeva la visita della Cattedrale, delle chiese di San Francesco, di San Domenico, di San Nicola e dell’Annunziata. Gli alunni della Vaccina, Sellitri Miriam della II I, Catania Nicola della I G e Patruno Valentina della II H hanno accolto nella chiesa di San Francesco le classi in visita, nello specifico hanno presentato la chiesa di San Francesco e in particolare la massiccia statua in pietra raffigurante Sant’Antonio firmata Hyeronimus, datata il 1510 e restaurata nel 1995.

E’ stata e sarà un’esperienza gratificante grazie all’iniziativa Fai e all’entusiasmante partecipazione dei ragazzi sempre pronti ad affrontare nuovi ostacoli e nuove sfide. Il percorso continuerà nei prossimi giorni, nello specifico il 27, 29 e 30 novembre tra chiese, vicoli cultura locale e nuovi saperi.