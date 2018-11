Gran fermento in questi giorni nel I I.C. 'Don Bosco-Manzoni' di Andria: i docenti e gli alunni dell'intera scuola sono stati attivamente impegnati in un progetto di educazione ambientale che ha visto uno dei momenti culminanti nella ‘festa dell’albero’ diventata, ormai, un appuntamento irrinunciabile dell’Istituto Comprensivo.

Il 22 novembre u.s., alunni e docenti dei tre ordini di scuola si sono dati appuntamento nel cortile del plesso Rodari dove hanno celebrato l'albero con canti, poesie, miti, racconti, aforismi…. Ispirati tutti a tematiche ambientali.

Alla presenza di numerosi genitori e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Andria, Luigi Del Giudice, è stata poi messa a dimora una Quercia Vallonea, meglio conosciuta come quercia di Tricase.

Questo momento di festa è stato solo l’atto conclusivo di un progetto che ha impegnato per diversi giorni l’intero Istituto Comprensivo Don Bosco-Manzoni. Tutto il percorso educativo-didattico è stato incentrato sulla prioritaria finalità di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell’ambiente, di sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui salvaguardia e vita egli deve contribuire in modo attivo e responsabile.

Tutela dell'ambiente, varietà della vegetazione del nostro territorio, importanza del verde…. questi ed altri i settori e gli ambiti trattati pur nella differenziazione dei percorsi; le conoscenze e le sensibilità maturate nelle esperienze delle varie classi, le idee e le proposte emerse, si sono concretizzate nei lavori presentati durante la manifestazione.