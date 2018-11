Ass. Ideamo dona libri per bambini all’I. C. Imbriani-Salvemini

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione IdeAmo, ha incontrato la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Imbriani Salvemini, la Prof. Celestina Martinelli, capo fila del progetto interscolastico “Una Bibiloteca… per crescere” per consegnare i libri acquistati grazie al laboratorio pensato e realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione - intitolato “Viaggio nel Mondo del Cibo” indirizzato a mamme e bambini e svoltosi all’interno della libreria La Penna delle Storie.



«Una semplice iniziativa - commenta Paola Albo, presidente dell'ass. Ideamo - che ci ha permesso di contribuire, nel nostro piccolo, all’ampliamento della Biblioteca . È un iniziativa pensata e realizzata per sensibilizzare alla promozione della lettura, come indispensabile pratica educativa e formativa ed alla formazione di lettori motivati e consapevoli. I libri acquistati e donati grazie al contributo di coloro che hanno partecipato al laboratorio, riguardano la corretta e sana alimentazione, letture semplici ma specifiche in merito alla valorizzazione della qualità della vita, scelte attentamente da Giorgia Lapenna ed altre esperte del settore. Cogliamo l’occasione inoltre per congratularci con tutte le insegnanti che con ardua tenacia proseguono tale iniziativa molto sentita e seguita.

Ringraziamo mamme e bambini che attivamente ci hanno seguito, la Dirigente Scolastica Prof. Celestina Martinelli, la Dott. Maria Erika Diomede, la Dott. Luigia Sellitri e Giorgia La Penna.