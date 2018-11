L’associazione culturale “ArtetrA”, in collaborazione con la galleria “Prince Art Gallery” di Salerno inaugurerà il 1 dicembre la rassegna artistica “Arte Salerno 2018 – Premio internazionale di Arte Contemporanea”.



Tra gli artisti selezionati da un comitato scientifico internazionale presieduto dalla curatrice Veronica Nicoli, saranno presenti anche gli artisti Giovanni Casamassima e Francesca Mansi.

Il duo artistico si è distinto nel panorama artistico contemporaneo non solo per la qualità dei loro lavori ma anche per la ricerca e la tecnica da loro utilizzata. I due artisti infatti, uniti anche nella vita, creano all’unisono, lavorano in sincronia, scambiandosi e alternandosi sulla tela con la piena libertà di ognuno di sviluppare ed elaborare il lavoro dell’altro.

Dopo oltre dieci anni di studio, partecipando a workshop con pittori internazionali, ora il duo lavora in completa armonia, creando opere d'arte che sembrano fatte da un solo artista.

Giovanni e Francesca esporranno due opere alla mostra di Salerno, insieme ad artisti provenienti da tutto il mondo, con le quali vogliono rappresentare il recupero del classicismo puro e semplice, dell'equilibrio, del sogno, della sospensione in un'indagine volta alla rappresentazione dell'eternità con le loro figure avvolte in un'atmosfera intima, solitaria e introspettiva... quasi magica.

La mostra sarà visitabile dal pubblico fino a domenica 9 dicembre.