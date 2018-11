Si terrà domani, nell'ambito delle celebrazioni per la "Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2018", (3 dicembre 2018), il convegno promosso dal presidio di riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna" finalizzato a promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e allontanare qualsiasi forma di discriminazione e violenza.



Sono questi gli obiettivi della giornata di sensibilizzazione che il presidio di riabilitazione andriese affronterà durante l'incontro previsto a partire dalle ore 9.00 presso l'auditorium della struttura in via Corato 400 ad Andria. Un incontro "inclusivo" sul tema: “Diritti delle persone con disabilità: le domande e le risposte” con l'intento di offrire spunti di riflessione, pareri e opinioni di esperti e diretti interessati sull'argomento.



«Responsabilizzare le persone con disabilità e garantire l'inclusione e l'uguaglianza, come parte dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che s'impegna a non lasciare nessuno indietro , è il focus scelto quest'anno per celebrare questo importante appuntamento –commenta padre Francesco Prontera – In qualità di rettore del presidio di riabilitazione Quarto di Palo – Mons. Di Donna, mi preme evidenziare l'importanza che tale giornata assume per tutti noi (educatori, medici, assistenti sociali, missionari di pace) che operiamo quotidianamente con "vite speciali". Il dono della condivisione della testimonianza di queste esperienze ci mette nella condizione di arricchire le nostre di vite e veicolare un messaggio teso alla crescita culturale e sociale, rafforzato dalla fede e dall'amore di Dio». L'evento è aperto liberamente a tutta la cittadinanza.



Il programma del convegno di venerdì 30 novembre 2018 – ore 9.00



Saluti

Padre Francesco Prontera – rettore del presidio A. Quarto di Palo

S.E. Mons. Luigi Mansi - Vescovo diocesi di Andria

Avv. Nicola Giorgino - Sindaco di Andria

Avv. Magda Merafina – Assessore Servizi Sociali

Prof. Vito Santamato – Direttore Medico del presidio A. Quarto di Palo

Dott.ssa Pasqua Mele – Neuropsichiatra infantile del presidio A. Quarto di Palo



Interventi

La Carta dei Servizi del Presidio A. Quarto di Palo

Mario Giovanni Damiani – Neurologo del presidio



Il ruolo del Garante Regionale per i diritti delle persone con disabilità

Pino Tulipani – Garante Regione Puglia



Il punto di vista dell'osservatore cittadino

Donato Grande – A.S.D. Oltre Sport



Il ruolo della famiglia

Franco Lorusso – Ass. Camminare Oltre le Nuvole



Il diritto di inclusione scolastica

Lilla Bruno – Dirigente Scolastico I.C. Jannuzzi-Di Donna



Una gita fuori porta– il racconto



La presa in carico dei bambini nel centro semiresidenziale

Caterina Alicino – psicologa del presidio



Esibizione coro dei ragazzi del presidio.