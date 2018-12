″Mio Fratello rincorre i Dinosauri″, questa sera presso la parrocchia Sant'Andrea Apostolo

Alla vigilia della giornata mondiale delle disabilità, questa sera alle 20.30, con ingresso libero, presso la parrocchia Sant'Andrea Apostolo, Christian Di Domenico e Andrea Turati presentano "Mio fratello rincorre i Dinosauri" per la regia di Andrea Brunello.

Giacomo e Giovanni sono fratelli. Giovanni ha un cromosoma in più. Giacomo gli vuole bene ma… come come è difficile crescere con un fratello Down! Mio Fratello rincorre i Dinosauri è questo: la storia di come Giacomo impara a convivere con il cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo anche noi spettatori siamo trascinati dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa. L’amore vincerà alla fine? Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia dopo avere letto l’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, best seller Einaudi.

Perché Christian è padre e anche lui, come tutti coloro che hanno figli, si sono chiesti un giorno: “e se mio figlio nascesse con un cromosoma in più?”

Questo spettacolo non da’ risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia, senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere un figlio Down può diventare un problema.