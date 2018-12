Presentato in sala consiliare, nei giorni scorsi, il programma di massima degli eventi natalizi andriesi:

per Natale insieme ai più piccoli

La Casa di Babbo Natale

Babbo Natale dimorerà ad Andria: dal 24 novembre al 6 gennaio 2019 l’evento “la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi con la direzione artistica di Sabino Matera. Anche quest’anno, precisamente dal 24 novembre al 6 gennaio 2019, Andria vivrà un’emozione unica da regalare ai più piccini e adulti.

In magici luoghi di incontro e di giochi, Babbo Natale ha messo casa per farci sognare come ha sempre fatto con i bambini di tutto il mondo e di ogni età. Fantastica ricostruzione della sua magica dimora per un Natale da sogno a misura di bambino con esperienze da favola nel cuore del centro storico di Andria, in un palazzo antico e nobile in via Corrado IV di Svevia, 31 (di fronte alla chiesa Mater Gratiae).



Non c’è Natale se non c’è solidarietà ed è per questo che Sabino Matera ha voluto, con immenso piacere, invitare il Centro Zenith di Andria che da anni si occupa dell’integrazione di ragazzi “specialmente abili” e di quanti vivono esperienze di emarginazione sociale, per far vivere loro momenti di gioia e magia. Babbo Natale sarà lieto di invitare nella sua dimora bimbi di scuola materna e primaria per riscoprire insieme le nostre tradizioni. Inoltre tutti i giorni dalle 16:30 alle 17:30 si effettuano letture animate e laboratori creativi in compagnia degli elfi previa prenotazione al numero 371.1267351.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

GIORNI FERIALI: dal lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle 22:30, la domenica mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30 -

FESTIVITÀ : Immacolata: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30; Vigilia di Natale 24 dicembre: dalle ore 10:00 alle 19:00 (orario continuato); Natale 25 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30 Santo Stefano 26 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30; Vigilia di Capodanno 31 dicembre: CHIUSO; Capodanno 1 gennaio: dalle ore 17:30 alle ore 22:30; Epifania: dalle ore 17:30 alle 20:30. Per prenotazioni scuole chiamare al 371.1267351

Happy Ice il palaghiaccio della felicità



"Viaggiando verso il Polo Nord"

Dal 25/11/2018 al 20/01/2019 – "Viaggiando verso il Polo Nord" presso Piazzale Marinai d'Italia apertura Palaghiaccio dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni feriali e dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni festivi;



Il trenino della felicità

Dal 25/11/2018 al 20/01/2019 – "Il trenino della felicità" presso Piazzale Marinai dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni feriali e dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni festivi

Il trenino della felicità, in accordo con la Pubblica Amministrazione collegherà i parcheggi di Largo Appiani con le vie del Centro.

Confcommercio Delegazione di Andria

Presso l'Oratorio Salesiano di Corso Cavour, sarà allestita una sala per poter intrattenere i bambini (età 4-10 anni) con attività ludiche, giochi, letture animate, video di cartoni e film, palloncini, popcorn, zucchero filato, consegna letterina a Babbo Natale, le attività saranno svolte tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre. Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00;

Confcommercio Delegazione di Andria In collaborazione con l'Associazione "Le vie del Centro" il 09 dicembre si organizzano i seguenti Laboratori per bambini dalle ore 11,00 alle ore 12,30

Museo CreAttivo laportablv, via Ettore Carafa 8/10

Orario e data dell'evento:

06 Dicembre giovedì: Doni in anticipo ore 18,30/ 20,00

13 dicembre giovedì: La bambina e l’asinello ore 18,30/ 20,00

20 Dicembre giovedì: Che bello il Natale Natale ore 18,30/ 20,00

23 dicembre domenica: Un appuntamento speciale ore 10,00/ 11,45 - 11,00/ 11.45 - 12,00/ 12,45

Il giovedì si svolgeranno letture animate rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni all'interno del Museo.

Sul tappeto magico si raccontano storie per esplorare i colori e le atmosfere del Natale. Seguirà in divertente laboratorio manuale a tema.

La domenica Babbo Natale in persona racconterà episodi della sua lunga vita, incantando grandi e piccini, regalando gioia ed emozioni. Per tutte le età

Gli eventi sono a pagamento per un massimo di 30 persone. E' necessario prenotare al numero 339/8900056

Confcommercio Delegazione di Andria

Animazione per le vie del centro (via regina Margherita, viale Crispi, corso Cavour) a cura dell'Associazione Fun Project Hakunamatata le attività saranno svolte tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre. Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00;

Associazione Centro Orme Onlus – il 20 dicembre alle ore 17,00 presso il Chiostro San Francesco "Per Natale vorrei...imparare il canese" – laboratori esperenziali rivolti ai bambini con l'ausilio di due cani;

"Lettera a Gesù Bambino" a cura dell'Associazione Santa Maria dei Miracoli – concorso per alunni delle scuole primarie e secondarie.

Per Grandi e Piccoli

Il 02/12/2018 presso il Parco turistico l'Altro Villaggio dalle ore 09,30 alle ore 20,00 evento "We are terra&sapori";

Casette natalizie della creatività

“ Il salotto della creatività”

Esposizione artigianato artistico

Dal 07/12/2018 al 24/12/2018 – "Casette natalizie della creatività" – mercatino artigianale a tema natalizio - dal lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 21.00 – sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00 presso via regina Margherita;

Il 26/12/2018 presso il Parco turistico l'Altro Villaggio "Compleanno di Federico";

Il 21/12/2018 alle ore 17,30 Premio Culturale Puglia Imperiale – Stupur Mundi;

DiviApulia -

Il 06/01/2018 Associazione di promozione sociale Orizzonti – PALASPORT ANDRIA

"Gran Galà dell'Epifania"- “Coro Note Lilla” – Cabarett Piero de Luca MUDU’.

Grande Show di Nicola Civita.

– presso il Palasport di Andria – animazione per Bambini e maghi, e dalle ore 09,30 alle ore 12,30 – Danza, Cori, Canto e Cabaret dalle ore 18,30 alle ore 23,00; INFO 327/8640678

INFORMAZIONI PRESSO TUTTOSPORT – Galleria Vittor Pisani, 10 – Andria

Rassegna iconografica

5 dicembre alle ore 18,30, 3° Circolo "Riccardo Cotugno" plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, inaugurazione mostra iconografica "Nato da Donna";

6-7 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 3° Circolo "Riccardo Cotugno" plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, mostra iconografica "Nato da Donna".



Presepi in città

i giorni 8,9,16 e 26 dicembre 2018 a cura dell'Associazione Socio Culturale Costruiamo il Futuro rappresentazione del presepe vivente dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso il Parco di via Canal prospicente il San Raffaele;

i giorni 26,29 e 30 dicembre 2018 ed i giorni 5 e 6 gennaio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso la lama Margherita della Basilica Santuario Madonna dei Miracoli a cura dell'Associazione S. Maria dei Miracoli ci sarà la VII rappresentazione del presepe vivente;

dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, presso la sede Confartigianato sito in via Monte Grappa 15 ci sarà la VII mostra di presepi artigianali a cura dell'Associazione culturale A Tuttotondo;

Concorso Presepi in Piazza e Concorso Presepi in Piazza Social - termine iscrizione al concorso presepi in piazza 16 dicembre 2018 – visita della comissione dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 premiazione entro gennaio 2019 premiazione - Termine iscrizione concorso Presepi social 18 dicembre 2018 – pubblicazione foto presepi 20 dicembre, inizio votazioni 20 dicembre, chiusura votazioni 2 gennaio – visita della commissione ai 3 presepi più votati online dal 3 gennaio – pubblicazione dei 3 presepi più votati 8 gennaio – premiazione gennaio 2019 a cura della Proloco – per Info 0883/592283;

dal 19 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 – Presepe in Piazza (Presepe con materiale di riciclo) a cura dell'IISS G. Colasanto presso P.zza Catuma;

dal 19 al 21 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, presepe vivente a cura dei ragazzi del 3° Circolo "Riccardo Cotugno".



Spettacoli musicali e teatrali

i giorni 08, 22 e 23 la Confcommercio in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana e la Scuola di Musica Musicanto nelle vie del centro (via Regina Margherita, Corso Cavour e Viale Crispi) organizza una serie di eventi musicali;

il 24 dicembre 2018 coro Gospel in via Vittor Pisani dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a cura di VOX LIBERA - Associazione Culturale di canto.

Confcommercio Delegazione di Andria:il giorno 15 dicembre alle ore 18,30 in Corso Cavour ed il giorno 16 dicembre presso il sagrato della Chiesa Immacolata in via Regina Margherita alle ore 19,30 - Rappresentazione teatrale Notre-Dam de Paris a cura dell'Associazione Centro Zenith di Andria;

il giorno 15 dicembre 2018 alle ore 19,00 presso l'Oratorio Salesiano sito in corso Cavour – Evento Musicale Natale POP a cura dell'Associazione F. Chopin;

il giorno 23 dicembre 2018 presso Corso Cavour all'altezza del Teatro Astra dalle 10,30 alle ore 13,30 spettacolo musicale a cura di Centro Studi il giardino dei suoni;

il giorno 22 dicembre 2018 dalle ore 19,00 alle 23,30 presso l'Oratorio salesiano sito in Corso Cavour – esibizione artistica a cura dell'Associazione Musica Arte e Spettacolo;

15 dicembre alle ore 19,30 Chiesa Beata Vergine Immacolata – concerto di Natale a cura del coro "Cotugno in Canto" del 3° Circolo "Riccardo Cotugno" in collaborazione con la Fondazione Bonomo;

il giorno 23 dicembre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 performance musicale/poetica e scenografica a cura di Michele De Sario;

il giorno 24 dicembre 2018 concerto live dell'Associazione La Notte Bianca con la direzione artistica di Stefano Geniale Organizzatore: Ass.Cult. "La Notte Bianca Andria"

Data e ora: 24 dicembre dalle 16 alle 20

Location coinvolte:

1. Via Regina Margherita

2. Piazza Balilla

3. Via Vaglio

4. Piazza La Corte

5. Piazza Duomo

6. Largo Don Riccardo Zingaro

7. Via Vespucci

il 21 ed il 27 dicembre alle ore 20,00 presso la Chiesa S. Maria Assunta e S. Isidoro di Montegrosso spettacoli musicali a cura dell'Associazione Culturale Asincrono ed Associazione Culturale ed Ambientale Piscara – il giorno 21 "l'arte dell'essenzialità in Simon and Garfunkel – il giorno 27: "Savio e gli altri, storia di un artista – Savio Vurchio Live.



Programma eventi religiosi e culturali promossi dall'ass. Madonna dei Miracoli

sabato 24 novembre alle ore 19,00 Celebrazione di apertura ed inaugurazione mostra della memoria;

domenica 25 novembre alle ore 09,00 "Una partita per partire" presso i campi del centro Sportivo Lamapaola (via trani). Quadrangolare con la partecipazione di:Ass. Madonna dei Miracoli/Imprenditori Andriesi/Ass. Onda d'Urto/Latin American Style. Il ricavato sarà destinato ad una giovane affetta da cancro;

giovedì 29 dicembre alle ore 19,30 Conferenza su S. Agostino - Presentazione del Libro di Luigi MANCA:"Sono diventato una gigantesca domanda";

domenica 02 dicembre alle ore 09,00 Ritiro spirituale d'Avvento presso Parrocchia Madonna della Grazia;

mercoledì 05 dicembre alle ore 19,30 Testimonianze di Reduci di guerra presso la Basilica Madonna dei Miracoli;

sabato 08 alle ore 11,00 Festa dell'Associazione – Solenne Celebrazione Eucaristica e pranzo conviviale presso il ristorante Bontan (Montegrosso);

domenica 09 alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica – ore 20,00 "Et Exultavit" La musica sacra di Antonio Vivaldi – Orchestra barocca S. Tersa dei Maschi, Ensamble vocale Florilegium Vocis – Direttore M° Sabino MANZO;

sabato 22 ore 20,00 Concerto di Natale a cura del Coro Ensamble vocale e strumentale "Apulia cantant" M° Antonio Alessandri Fortunato;

domenica 23 alle ore 11,00 Solenne Celebrazione Eucaristica

per informazioni rivolgersi all'ufficio IAT 0883 290231