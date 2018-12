Porte aperte presso la Parrocchia San Luigi a Castel del Monte a partire dal 7 gennaio 2019

“Fratelli e sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”

«Era il 22 Ottobre 1978 e con queste parola Papa Giovanni Paolo II apriva il suo Pontificato.

E noi oggi, vogliamo, in parte, fare nostre queste parole per annunciarvi che la Parrocchia San Luigi a Castel del Monte, dal 7 gennaio 2019, aprirà materialmente le porte della propria chiesa tutti i giorni, al mattino e al pomeriggio - commenta don Riccardo Agresti -.

Per motivi pastorali, attualmente, la chiesa è aperta solo il sabato pomeriggio e la domenica per la celebrazione delle SS. Messe ma, dagli incontri con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, è emersa la ferma convinzione e necessità di sentirsi sempre e ancor di più una comunità, che non si incontra solo nei weekend ma anche durante la settimana e, seppur in un territorio “particolare”, la nostra chiesa non è diversa dalle altre e noi vogliamo davvero dare un segnale.

Una comunità che vuole essere forte e camminare insieme ha bisogno di incontrarsi in comunione e non si può prescindere dal Signore, attraverso l’adorazione e la meditazione.

Questa scelta è possibile anche e soprattutto grazie al Progetto “Senza Sbarre”. Qui, alcuni detenuti si occuperanno di tenere aperta e pulita la chiesa e i giardini circostanti, tutti i giorni. Mi auguro anche che la chiesa aperta di continuo aiuti anche i turisti a comprendere sempre meglio che essa non è soltanto un monumento da ammirare.

La chiesa, come tutte le chiese, continua a raccontare da secoli storie di fede che non vanno dimenticate e rappresentano per la comunità cristiana un sicuro punto di riferimento, oasi che rigenera il cammino della vita personale di ciascuno.

Per tutti questi motivi - conclude don Riccardo Agresti - invito i visitatori ma anche chi li guida ad osservare il silenzio che spetta a una casa di preghiera e a rispettare i luoghi».