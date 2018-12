Liste d’attesa, sanità e prevenzione nella Bat: oggi incontro tra i sindacati e il Dg Delle Donne

Lo stato di attuazione del protocollo d’intesa siglato tra Cgil, Cisl, Uil Bat e direzione generale della Asl in merito alle liste d’attesa, alla sanità territoriale, riordino ospedaliero ed alla prevenzione, già nei giorni scorsi finito sul tavolo della cabina di regia provinciale, è il tema al centro di un focus organizzato ad Andria con il Dg, Alessandro Delle Donne. Presso la sala consiliare del Comune di Andria, alle ore 16.30, alla presenza del sindaco di Andria, Nicola Giorgino, lavoratori del comparto sanità, utenti, cittadini e pensionati si confronteranno con le istituzioni sul tema della sanità nella Bat. Presiederanno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Bat, Giuseppe Deleonardis, Giuseppe Boccuzzi e Vincenzo Posa.

Il 27 novembre scorso, intanto, si è riunita presso la sede della Asl Bat, in via Fornaci ad Andria, la cabina di regia su liste d’attesa, assistenza sanitaria e riordino ospedaliero nel territorio provinciale, dove il Dg Delle Donne ha illustrato le attività svolte dall’ultimo incontro tenuto con i sindacati i quali, a loro volta, hanno chiesto che il tavolo si potesse riunire secondo una calendarizzazione più breve, visto che dall’ultima volta era trascorso un lasso di tempo eccessivamente lungo che non aveva consentito di dare tempestiva informazione ai cittadini in merito alle iniziative che l’azienda stava portando avanti. L’incontro del prossimo 5 dicembre prossimo è stato organizzato dalle organizzazioni sindacali ed accolto dal Direttore generale al fine di poter illustrare quanto emerso all’interno della riunione della cabina di regia sullo stato di avanzamento del protocollo provinciale del 26 ottobre 2017 e proseguire nel confronto con le parti sociali.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della mobilitazione regionale del prossimo 12 dicembre a sostegno della piattaforma su “sanità e welfare” di Cgil, Cisl e Uil nei confronti della Regione Puglia.