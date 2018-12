La Vaccina apre le porte al mondo

Anche quest'anno si svolgerà l'open day alla scuola Vaccina, un appuntamento che vede l'impegno dell'intera comunità scolastica nell'aprire le porte al mondo.

Anni fa iniziarono le università, poi le scuole superiori a spalancare a un pubblico interessato e curioso le loro aule, gli spazi educativi, i laboratori, le palestre, le attività, a presentare i propri insegnanti. É stata poi la volta delle Medie e delle Primarie, e ormai si può dire che, dove c’è scuola, c’è anche “open day”.

L’open day è un’occasione di incontro con il personale scolastico, in quel giorno a completa disposizione dei visitatori, per soddisfare curiosità e interrogativi, sia sulle discipline di studio sia sui vari indirizzi in cui l’istituzione si suddivide oltre che a presentare l'offerta formativa e i laboratori con tutte le attività che si svolgono nella scuola.

Durante l’open day si tocca “con mano” l’habitat nel quale i propri figli cresceranno fisicamente e si svilupperanno intellettualmente negli anni successivi. Si ha il modo di scambiare opinioni con altri genitori e, per i ragazzi, con altri coetanei; per i giovanissimi, di visualizzarsi in un “altrove” che li aspetta, perciò anche di elaborare un nuovo punto di riferimento che, insieme, dà il senso di una promozione non solo anagrafica, di un cambio di categoria che armonicamente si situa nel “diventare grandi”.

L'open day diventa così un'opportunità e uno sguardo sul proprio futuro perché in quei luoghi si vivrà il futuro...

Le giornate dell'open day sono il 16 dicembre dalle ore 10, 30 alle 12,30 e mercoledì 9 gennaio dalle 16.30 alle 19. 00.