​Bimbo Natale 2018

Dal prossimo 10 dicembre, l’Associazione, per la quarta edizione consecutiva, si farà promotrice dell’iniziativa benefica per consentire la raccolta di giocattoli e di materiale scolastico da donare alle famiglie meno abbienti della città.



L’edizione 2018 prevede l’organizzazione di laboratori di lettura animata, dedicati ai piccoli dai 3 ai 5 anni, che si terranno tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 19.30 presso il centro raccolta avente sede ad Andria in viale Roma 24. Presso il centro potranno essere consegnati, altresì, giocattoli nuovi o in buono stato, che saranno successivamente distribuiti tra i più bisognosi.

Il “Bimbo Natale” con il suo Babbo a bordo del “Trenino della felicità “ distribuiranno parte dei doni ai bimbi frequentanti le scuole situate in zone periferiche della città.

Per il Natale 2018, le Amiche intendono, altresì, dar vita all’iniziativa “adotta una famiglia”, donando a nuclei familiari particolarmente in difficoltà generi alimentari di prima necessità, in modo che possa essere per tutti un Natale più sereno. Grazie all’associazione barese il “Vaso di Pandora”, in persona della presidente sig.ra Severina Bergamo e di tutte le altre socie, le Amiche hanno già raccolto i primi viveri; gli ulteriori generi alimentari saranno donati dalle Amiche attiviste.

Nell’ottica di sostenere l’iniziativa solidale, ciascun cittadino è invitato a partecipare attraverso un contributo volontario che possa sovvenzionare il Bimbo Natale.